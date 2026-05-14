El plazo para solicitar acreditaciones para Chupinazo, encierros y Pobre de Mí de San Fermín 2026 se abre este viernes

Archivo - Imagen de archivo del Chupinazo de San Fermín 2025 - Eduardo Sanz - Europa Press - Archivo

PAMPLONA, 14 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Pamplona abre desde este viernes 15 de mayo hasta el lunes 15 de julio a las 23.59 horas el plazo para que medios de comunicación y profesionales gráficos puedan solicitar acreditaciones para el Chupinazo, los encierros y el Pobre de Mí de los próximos Sanfermines.

La solicitud se realiza de forma telemática, a través de un usuario y contraseña que se remiten desde el propio Ayuntamiento. Se exigen tanto una justificación del proyecto que se va a realizar como una declaración responsable al respecto de las personas que acredita.

Los medios y profesionales con acreditación en años anteriores recibirán este jueves un correo electrónico con las nuevas claves de acceso a ese portal de acreditaciones.

El correo se enviará a la última dirección de email que cada medio y/o profesional registró en su día en el portal de acreditaciones. Para nuevos medios o profesionales que quieran optar a una acreditación, se habilita el correo electrónico sfacreditaciones@pamplona.es para realizar la solicitud oportuna.

Tras la petición, se creará un perfil en el portal de acreditaciones con el medio y/o profesional solicitante y se enviarán por correo electrónico las claves de acceso.

La web municipal, https://www.pamplona.es/acreditaciones-san-fermin-2026, recoge toda la información relativa al proceso de solicitud de acreditaciones en castellano, euskera e inglés.

En ese espacio se detallan los actos para los que se requiere acreditación, las ubicaciones que el Ayuntamiento de Pamplona pone a disposición de los medios de comunicación y profesionales gráficos para su cobertura o los plazos y fechas del periodo de acreditaciones.

El espacio web se irá actualizando durante el proceso con información del nuevo plazo de acreditaciones para Txupinazo Txiki y despedida de gigantes, sobre la recogida de acreditaciones y sobre la devolución de los chalecos obligatorios para la cobertura del encierro.

Cerca de 450 profesionales gráficos y de la comunicación contaron con acreditación para cubrir el Chupinazo, los encierros y el Pobre de Mí en los Sanfermines del año pasado.

En total, se tramitaron unas 2.700 acreditaciones, con cerca de 150 medios de comunicación, procedentes de 13 países, España, Francia, Ucrania, Estados Unidos, Suecia, Cuba, México, Bulgaria, Colombia, Alemania, Paraguay, Turquía y Gran Bretaña.

DOS NUEVOS EVENTOS QUE REQUERIRÁN ACREDITACIÓN

Como novedad, este año se abrirá un nuevo plazo, del 23 al 30 de junio, para acreditarse para el Txupinazo Txiki del 10 de julio y para la despedida de los gigantes del 14 de julio.

Con estos nuevos eventos que requieren acreditación, el Ayuntamiento de Pamplona pretende "mejorar la organización de ambos actos para facilitar una buena cobertura mediática".

Para solicitar las acreditaciones, servirán el mismo usuario y la misma contraseña que las remitidas para Chupinazo, Encierro y Pobre de Mí.

El primer Txupinazo Txiki tendrá lugar el viernes 10 de julio, a las 12 horas, coincidiendo con el Día Infantil. Lo lanzará alumnado de 4º y 5º de Primaria de un centro escolar de Pamplona seleccionado en un proceso que ya ha comenzado y que se resolverá en el próximo mes de junio.

Este Txupinazo Txiki seguirá la estructura y las características del Chupinazo que cada 6 de julio marca el inicio de las fiestas de San Fermín, con medios de comunicación acreditados tanto en Casa Consistorial como en Casa Seminario.

En el caso de la despedida de la comparsa de gigantes y cabezudos, los medios de comunicación y profesionales acreditados podrán acceder a los espacios reservados en varios balcones de Casa Seminario que dan a la Plaza Consistorial.

La despedida de gigantes tiene lugar el último día de fiestas, el 14 de julio, tras el regreso de la Corporación municipal de la Octava de San Fermín.

En los últimos años, la despedida de los gigantes se ha convertido en un espectáculo guionizado y musicado para que, sobre todo niños y niñas, digan adiós a la comparsa tras nueve días intensos de fiestas.