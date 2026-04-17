Un Pleno extraordinario debate el miércoles la autorización para un contrato a 10 años del servicio de bicicletas

Imagen de una estación de bicicletas eléctricas - AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA

PAMPLONA 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

El nuevo servicio de bicicleta pública en el que está trabajando el Ayuntamiento de Pamplona tendrá un coste anual de 1,3 millones de euros y funcionará todos los días del año las 24 horas del día.

Comenzará con 500 bicicletas y 50 bases y se adjudicará para un periodo de diez años. Ese plazo de diez años necesita de la autorización del Pleno del Ayuntamiento de Pamplona, ya que excede de los cinco años que regula la Ley Foral 2/2018, de Contratos Públicos.

El miércoles se celebrará un Pleno extraordinario con la aprobación de esa autorización en el orden del día. La propuesta de contrato a diez años, según han informado desde el Consistorio en una nota, se basa en un informe del Servicio municipal de Movilidad que recoge, además, las características del nuevo servicio, presupuesto, procedimiento de adjudicación e idoneidad y necesidad del contrato.

Se busca de esta forma el fomento del uso de la bicicleta en los desplazamientos habituales de la ciudadanía, ofrecer un nuevo servicio de transporte público, "minimizar las limitaciones que existen actualmente para el uso de la bicicleta" (inversión inicial de un nuevo servicio, problemas de aparcamiento en origen y destino, robos) y "alcanzar un ámbito comarcal para que el servicio no solo llegue a Pamplona, sino que se amplíe a toda la Comarca".

El nuevo servicio de bicicleta eléctrica deberá cumplir los criterios de accesibilidad, con un horario, modelo de bicis y número de bicicletas y estaciones "adecuados", con carácter metropolitano, y tarifas y sistemas de acceso "asequibles".

En "pro de la fiabilidad y comodidad del servicio", se debe asegurar que las personas usuarias "puedan realizar los desplazamientos deseados, minimizando los problemas tanto en estaciones como en bicicletas". El sistema debe tener vocación de "ofrecer un servicio público de transporte, con un tipo de contrato acorde a las necesidades y objetivos que se buscan".

Desde la apertura del anterior servicio de bicicleta eléctrica en 2021, se han dado de alta en el sistema 94.540 personas. A 13 de febrero de 2026, fecha en la que se suspende el servicio, 55.180 personas de esas 94.540 personas eran usuarias activas que disponían de saldo en su wallet para poder alquilar una bicicleta. Durante el periodo en el que ha funcionado el servicio, se han realizado 2.323.893 viajes.

ACUERDO MARCO Y CONTRATOS DERIVADOS MIXTOS PARA INICIAR EL SERVICIO

El siguiente paso, tras la autorización, será la licitación de un acuerdo marco, y la adjudicación de los sucesivos contratos derivados que serán contratos mixtos (suministro y servicios) y recogerán aspectos relacionados con el suministro de las estaciones de anclaje y recarga para Pamplona o para otras localidades de la Comarca y la puesta a disposición del resto de elementos necesarios para el funcionamiento del servicio; el mantenimiento, logística, gestión, operación y cualquier otro aspecto complementario relativo al correcto funcionamiento del servicio; y la reposición de bicicletas y otros elementos que sufran averías, vandalismo y/o desapariciones.

El acuerdo marco se adjudicará a una única empresa, ya que los elementos iniciales y futuros del servicio deben ser similares, compatibles y estar gestionados mediante los mismos sistemas.

El primer contrato derivado del acuerdo marco tendrá como objeto la implantación y gestión del servicio de bicicleta pública en Pamplona, que contará, en un primer momento, con 500 bicicletas de pedaleo asistido (eléctricas).

Los siguientes contratos derivados que le seguirán tendrán como objeto la ampliación del servicio al resto de municipios de la comarca o el incremento del número de estaciones y bicicletas en Pamplona.

La titularidad de los elementos que conforman el servicio será de la empresa adjudicataria del acuerdo marco, excepto el caso de las estaciones de anclaje y recarga, que serán de propiedad municipal.

El funcionamiento del servicio deberá ser similar al que había. La persona usuaria se dará de alta a través de un sitio web, aplicación móvil u otro sistema, que le servirá para identificarse al llegar a la base y poder así liberar una bicicleta. La persona usuaria pagará el servicio correspondiente según las tarifas aprobadas. El servicio podrá utilizarse todos los días del año durante 24 horas al día.

AMORTIZACIÓN Y VIDA ÚTIL DEL MATERIAL ADQUIRIDO

Los costes estimados de inversión para ese primer contrato derivado que incluye las estaciones, las bases y otros elementos ascienden a 3,5 millones de euros. A ellos, se unen 2.000 euros de previsión de coste de operación por bicicleta al año.

Así, el precio del primer contrato derivado resulta de la suma de la amortización de la inversión inicial a lo largo de los años de duración del contrato y del coste operación anual de cada bicicleta.

Esos gastos distribuidos a cinco años establecen un contrato por valor de 1.740.250 de euros. La apuesta por un contrato a diez años reduce el presupuesto anual a 1.387.750 euros.

Se opta por el contrato a diez años, además, para "facilitar la amortización de la inversión inicial que se realiza y por coincidir con la vida útil que se le da al material (bicicletas y estaciones) que conforma el servicio público de bicicletas".