La población navarra con nivel de estudios posobligatorios aumenta un 8,4%

PAMPLONA 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

El 10,7% de la población de Navarra cuenta con estudios de primera etapa de educación obligatoria o inferiores, mientras que el 50,9% cuenta con estudios de segunda etapa de educación obligatoria, según el censo de población con fecha 1 de enero de 2024. La población con nivel de estudios posobligatorios alcanza el 38,4%, lo que supone un aumento del 8,4% con respecto a 2021.

Las mujeres presentan mayor proporción que los hombres tanto con estudios de primera etapa de educación obligatoria o inferiores, como con estudios posobligatorios (12% y 40,5%, en comparación con 9,3% y 36,2%), mientras que los hombres presentan mayor proporción que las mujeres con estudios de segunda etapa de educación obligatoria (54,5%, en comparación con 47,5%), según datos del Instituto de Estadística de Navarra.

El mayor porcentaje de personas con estudios de primera etapa de educación obligatoria o inferiores se da entre la población de 75 o más años (38,3%), alcanzando el 46,9% de esta los estudios de segunda etapa de educación obligatoria y el 14,8% estudios posobligatorios. En el grupo de 45 a 74 años la población con estudios posobligatorios alcanza el 41,1%, valor superado ligeramente por la población de 15 a 44 años, en la que llega al 42,3%.

Entre la población con nacionalidad española, el 41,1% tiene estudios posobligatorios, mientras que este porcentaje es del 19,1% entre la población con nacionalidad extranjera. La proporción con estudios de segunda etapa de educación obligatoria es más equilibrada, representando al 50,3% y al 54,9%, respectivamente.