La población de Pamplona valora con un notable alto la seguridad en la ciudad

PAMPLONA, 15 May. (EUROPA PRESS) -

Pamplona es, en líneas generales, una ciudad segura. Así se desprende de los datos recabados de una encuesta realizada por el Ayuntamiento de Pamplona en marzo para analizar la percepción que la ciudadanía tiene sobre la seguridad en la ciudad. Según los datos obtenidos, los pamploneses conceden un 7,5 de media sobre 10 al nivel de seguridad en la ciudad. La encuesta se ha realizado a 826 personas mayores de 16 años, y cuenta con un nivel de confianza del 95,5%.

La consulta se centró en dos aspectos fundamentales: la percepción de seguridad y la victimización. En lo que se refiere a percepción, la sensación general es positiva. La inmensa mayoría de la población manifiesta sentirse segura tanto en casa como en la calle. Si bien, existen diferencias si la valoración la hacen hombres o mujeres y en función de las zonas de la ciudad, ha informado el Ayuntamiento.

En casa, el 100% manifiesta sentirse seguro, si bien de ellos un 95% se ve seguro y a salvo, mientras que un 5% reconoce estar alerta incluso en su hogar. Ya en el exterior, ante la presencia de una patrulla de policía, 97% seguros, si bien de ese 97% un 10% reconoce ponerse en alerta ante esta situación. En equipamientos públicos, como bibliotecas, la red Civivox o centros deportivos, entre otros, el 93% dice sentirse seguro (y, de ellos, 86% a salvo, 7% alerta). En el caso del transporte público, la sensación de seguridad es del 96% (aunque de ellos un 13% reconoce estar alerta en el trayecto).

La percepción de seguridad en la vía pública también es alta, rondando el 97% en calles y espacios comerciales. No obstante, esa sensación desciende en ambientes de ocio nocturno, donde siete de cada diez personas reconoce sentirse seguro, aunque, de ellos el 40% se siente a salvo y un 36% mantiene el estado de alerta ante posibles imprevistos. En estos ambientes nocturnos, un 6% de la población manifiesta sentirse en peligro. Un porcentaje que se mantiene estable ante la presencia de personas haciendo botellón, pero que sube hasta el 10% cuando transitan por calles o parques solitarios o poco frecuentados.

DIFERENCIAS ENTRE HOMBRES Y MUJERES

Esa sensación de peligro o inseguridad es diferente entre hombres y mujeres, según se desprende de la encuesta, atendiendo a la frecuencia de respuesta de "alerta" y "en peligro". En líneas generales, las mujeres muestran mayor grado de alerta o peligro en el conjunto de situaciones descritas, con diferencias destacadas cuando se trata de calles o parques solitarios, poco frecuentados, donde se da una diferencia entre hombres y mujeres de 10,5 puntos; cuando ven grupos de personas haciendo botellón, con una diferencia de 7,9 puntos; en zonas de ocio nocturno, con una diferencia de 6 puntos; y en zonas, calles y espacios comerciales, con una diferencia de 5,1 puntos porcentuales.

Por su parte, los hombres manifiestan sentirse alerta o en peligro en mayor porcentaje que las mujeres cuando ven una patrulla de policía y en espacios de equipamientos, si bien la diferencia entre ellos y ellas apenas es de 0,4 y 0,6 puntos porcentuales más respectivamente sobre las mujeres.

No obstante, predomina una sensación general de seguridad tanto en el hogar como en exteriores, puesto que el 87,2% de las personas encuestadas afirma que no ha instalado ningún tipo de alarma o sistema de seguridad adicional en casa y el 94,4% señala que no ha pensado en cambiarse de domicilio por esta cuestión. En la calle, el 33,8% de las personas encuestadas se siente bastante segura y el 34,2% totalmente segura caminando sola por la noche en el barrio. El 58,6% de las personas encuestadas afirma estar de totalmente en desacuerdo con que no sale de fiesta por temor a sufrir un delito, el 17,9% está más bien desacuerdo, el 7,4% más bien de acuerdo, el 6% totalmente de acuerdo y el 10,1% no sabe o no contesta a esta cuestión.

Con la afirmación de evitar determinadas zonas de la ciudad por temor a sufrir un delito, el 20,7% está totalmente en desacuerdo, el 17,3% más bien en desacuerdo, el 25,7% más bien de acuerdo, el 33% totalmente de acuerdo y el 3,4% no sabe o no contesta. Desagregando los resultados por sexos, y agrupando las respuestas que muestran acuerdo por un lado y las de desacuerdo por otro, el 32,9% de las mujeres afirman estar de acuerdo con la afirmación de que evitan determinadas zonas de la ciudad por temor a sufrir un delito, frente al 25,7% de los hombres.

Sobre el grado de acuerdo con la instalación de cámaras de seguridad en la vía pública, el 80,1% de las personas encuestadas se muestran de una forma u otra de acuerdo con tal medida, frente al 17,9% que se muestran en desacuerdo.

ROBOS Y DELITOS CONTRA LA PROPIEDAD

La encuesta también analiza datos sobre personas que han sido víctimas de algún delito en los últimos meses. En este sentido, en lo que se refiere a delitos contra la propiedad, sólo en el caso de las estafas las víctimas han superado el 5% de los encuestados. Tras éstas, el delito que más se repite es el robo del bolso, la cartera u otros objetos (con el 4%), seguido del robo del móvil (3%), robo en el domicilio (1%) y robo por tirón (0,8%), según se desprende de las respuestas otorgadas por las personas encuestadas.

Por barrios, donde más víctimas ha habido es en Buztintxuri, Milagrosa y San Jorge. En el lado inversión, están Azpilagaña, Casco Viejo y Mendillorri.

Respecto a la victimización por delitos relacionados con la violencia física, las cifras también son muy bajas. Destacan las amenazas e intimidaciones con el 6%, la agresión física con el 1,7% y la agresión sexual con el 0,7%. En este caso los barrios con más víctimas son Etxabacoitz, Milagrosa y Casco Viejo. Aquellos con menos víctimas son Buztintxuri, San Juan y Milagrosa.

En este sentido, el 42,6% de las personas encuestadas piensan que su barrio no está degradado y que no hay prácticamente delincuencia. Frente a ellas, el 45,7% cree que hay cierta degradación y un poco de delincuencia, cifras a las que se suman quienes opinan que está bastante degradado (8,2%) y muy degradado y con mucha delincuencia (1,8%).

SUBE LA SENSACIÓN DE SEGURIDAD EN LOS BARRIOS

Desde la perspectiva de barrio, Ermitagaña-Mendebaldea es el barrio donde mejor valoración emerge en cuanto a seguridad (con 8,3 puntos sobre 10), seguido de Lezkairu (con 8,2) y San Juan (con 8,1 puntos). En sentido contrario, donde peor se valora la seguridad del barrio es San Jorge (6,3 puntos), seguido de Milagrosa (6,5 puntos).

Por otra parte, y continuando con la percepción de seguridad en torno a los barrios, si bien el 33% de las personas encuestadas no ha sabido o no ha querido responder a la cuestión de cuál cree que es el barrio más seguro de la ciudad, el 20% ha señalado el Ensanche como barrio más seguro, seguido de Iturrama con el 16,1% de las repuestas, San Juan con el 7%, Lezkairu con el 5%, Ermitagaña-Mendebaldea también con el 5%, Casco Viejo con el 3,9%, Txantrea con el 3,6%, Rochapea con 1,9%, Mendillorri con el 1,8%, Buztintxuri con el 1,3%, Azpilagaña con el 0,7%, San Jorge con el 0,4% y finalmente Extabakoitz y Milagrosa ambos con el 0,1%.

En sentido contrario a lo ahora analizado, se ha recogido también la percepción de inseguridad que la ciudadanía tiene respecto a los distintos barrios de la ciudad. Así, si bien al igual que la cuestión anterior el 28,4% de las personas encuestadas no ha sabido o no ha querido indicar que barrio percibe como más inseguro, el 19,7% ha señalado el barrio de la Milagrosa como tal, seguido de San Jorge con el 16,7% de las respuestas, Rochapea con el 11%, Casco Viejo con el 10,3%, Etxabakoitz con el 6,2%, Txantrea con el 2,5%, San Juan con el 2,5%, Buztintxuri con el 1,6%, Mendillorri con el 0,4%, Ensanche con el 0,4%, Iturrama con el 0,2%, Ermitagaña-Mendebaldea con el 0,1% y Azpilagaña con el 0,1%.

La valoración sobre los servicios que ofrece Policía Municipal es de 7,1.