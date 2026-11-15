Podemos defiende una política de infraestructuras "al servicio de las personas" y que "vertebre realmente Navarra"

Acto electoral de Podemos en la Sakana con los candidatos por Navarra al Congreso y el Senado. - PODEMOS

PAMPLONA, 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

Podemos ha defendido este domingo una política de infraestructuras "al servicio de las personas" y ha reclamado inversiones ferroviarias "que vertebren realmente Navarra y sus pueblos".

La formación, dentro de la campaña electoral por el 29 de noviembre, ha visitado este domingo la zona de la Sakana, empezando en Irurtzun y finalizando en Alsasua. El partido ha cuestionado que "durante décadas se hayan destinado miles de millones de euros a construir líneas de alta velocidad sin que esa inversión se haya traducido necesariamente en una mejor conexión entre los pueblos y territorios. Desde 1992, la inversión ejecutada en la red de alta velocidad española supera los 65.000 millones de euros".

En un comunicado, Podemos ha indicado que "el problema no es invertir en ferrocarril, sino decidir en qué se invierte y a quién beneficia esa inversión. Las grandes infraestructuras de alta velocidad, con trazados que atraviesan territorios y generan importantes afecciones ambientales y paisajísticas, no pueden convertirse en la prioridad mientras se desatienden las necesidades de movilidad cotidiana, las conexiones entre localidades y el transporte ferroviario convencional".

"En Sakana, un valle que ya soporta importantes infraestructuras de transporte y energía, el debate sobre el impacto territorial de los nuevos proyectos resulta especialmente relevante. La documentación ambiental de una de estas actuaciones reconoce que el corredor ya constituye una barrera para la conectividad ecológica y advierte de que las nuevas instalaciones pueden incrementar ese efecto barrera en determinados tramos", subrayan desde la formación morada.

Igualmente, ha cuestionado "un modelo de inversión pública que concentra grandes contratos en pocas empresas constructoras y concesionarias, mientras las necesidades cotidianas de movilidad siguen sin ocupar el lugar que merecen".

Podemos ha defendido una política de infraestructuras "al servicio de las personas: mejorar los trenes convencionales, garantizar frecuencias y conexiones útiles, facilitar los desplazamientos entre pueblos y ciudades y asegurar que las inversiones contribuyan a la cohesión territorial, en lugar de profundizar en las desigualdades entre territorios".

"Las infraestructuras tienen que servir para unir, no para aislar; para mejorar la vida de la gente, no para convertir el dinero público en una oportunidad de negocio para las grandes contratistas", ha reivindicado.