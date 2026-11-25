Cartel de la campaña para visibilizar la red integral de protección que despliega la Policía Foral ante cualquier manifestación de violencia de género. - POLICÍA FORAL

PAMPLONA 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

Con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer (25N), la Policía Foral de Navarra presenta su iniciativa, orientada a visibilizar la red integral de protección que despliega el cuerpo policial ante cualquier manifestación de violencia de género.

Bajo el lema 'Atención y protección en cadena: Toda la Policía Foral a tu lado', la iniciativa rinde homenaje a los 25 años de trayectoria de la Brigada Asistencial como unidad de referencia especializada y pone el énfasis en la coordinación técnica entre todas las unidades policiales y comisarías territoriales de la Comunidad foral, así como de todas las instituciones relacionadas que trabajan en la erradicación de este tipo de violencia.

La Policía Foral ha resaltado que la intervención ante un caso de violencia de género "moviliza un engranaje policial interdisciplinar diseñado para proporcionar seguridad, atención, acompañamiento y protección en todas las fases del proceso".

Así, el Centro de Mando y Coordinación (CMC / 112) constituye la primera línea de respuesta inmediata las 24 horas del día. Desde la sala de gestión de emergencias, conectada con SOS Navarra y la aplicación My112, "se despachan con máxima prioridad los recursos operativos más cercanos a la víctima".

Por su parte, las patrullas desplegadas en las siete comisarías (Pamplona, Tudela, Tafalla, Estella, Alsasua, Elizondo y Sangüesa) "acuden de urgencia para frenar la agresión, aplicar las primeras medidas de protección sobre el terreno y salvaguardar la integridad de las mujeres y de sus menores a cargo".

La Brigada Asistencial, que cumple su 25 aniversario, se encarga de la atención especializada a las víctimas, recepción de denuncias en espacios protegidos, la valoración policial del riesgo mediante el sistema VioGén, y el seguimiento y acompañamiento personalizado. Proceso que se extiende también en la Comisaría de Tudela, Tafalla y Estella.

La Policía Científica, en materia de investigación criminal, trabaja para el análisis técnico, biológico y tecnológico "indispensable para la recogida de evidencias y el esclarecimiento de delitos contra la mujer".

Tras las primeras diligencias, haya o no denuncia, y en función del nivel de riesgo, se realiza un seguimiento con una "valoración de la evolución del riesgo" determinada inicialmente. En base al nivel del riesgo conforme al Sistema VioGén, se adoptan unas medidas policiales de protección. Dicha labor se lleva a cabo por el Área de Seguridad Ciudadana, tanto de patrullas de seguridad ciudadana de las distintas comisarías, como de la Brigada de Protección de Autoridades (vigilancia del agresor".

Por otro lado, el Equipo de Formación y Coeducación imparte sesiones preventivas y de sensibilización en centros escolares de Navarra para "combatir las conductas machistas y promover la igualdad desde la juventud".

Asimismo, la Policía Foral imparte formación especializada a todos los policías intervinientes que realizan ese primer contacto con la víctima en situaciones de emergencia. Situaciones en las que se aplica 'Protocolo 0' en el caso de que la víctima no desee denunciar. Cabe resaltar que la intervención policial es la misma, aunque no se interponga denuncia, en beneficio de la seguridad de la víctima.

La conmemoración del 25º aniversario de la Brigada Asistencial coincide con la consolidación de la Carta de Servicios de la Policía Foral para actuar contra la violencia hacia las mujeres, documento que fija públicamente los compromisos del cuerpo policial: atención "empática y especializada", información y asesoramiento y respeto a las decisiones de las víctimas, y coordinación con la red pública de recursos sociales-asistenciales, órganos judiciales, y cuerpos policiales.

CANALES DE ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA

La Policía Foral recuerda a toda la ciudadanía que la prevención y erradicación de la violencia machista "es un compromiso colectivo". Ante cualquier situación de emergencia, agresión o sospecha, se encuentra disponible el teléfono 112 y la aplicación My112, operativos las 24 horas del día en todo el territorio de Navarra.