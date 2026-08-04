Policía Foral destaca un "descenso histórico" del 65% en las denuncias penales registradas en las fiestas de Tudela

Patrullaje de Policía Foral en fiestas de Tudela - POLICÍA FORAL

PAMPLONA 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

Policía Foral ha destacado este martes, en el balance de seguridad de las recién concluidas fiestas de Santa Ana en Tudela, que los datos reflejan un "descenso histórico" del 65% en las denuncias penales registradas, que han pasado de las 98 computadas en el año 2025 a un total de 34 en la presente edición de 2026.

Según han informado desde el cuerpo policial, la mayor reducción se ha registrado en los delitos de hurto, que han experimentado un descenso del 80% "al pasar de 80 casos en 2025 a tan solo 16 este año".

Este resultado "es fruto directo de los dispositivos preventivos específicos desplegados por las diferentes Unidades de la Comisaría Ribera en coordinación con los distintos cuerpos de seguridad que operan en la ciudad, enfocados las zonas de mayor afluencia de ciudadanos".

Por su parte, las denuncias por delitos de lesiones se han mantenido "idénticas" a las del periodo anterior, con 10 casos contabilizados en ambos años.

Como nota "discordante y lamentable" de las fiestas, el cuerpo autonómico ha investigado "la comisión de un delito de carácter sexual, frente a la ausencia de hechos de esta gravedad en 2025".

Asimismo, los mandos de la Comisaría de Policía Foral en Tudela han querido transmitir su "agradecimiento" a todo el personal a su cargo, destacando "de forma expresa la profesionalidad, el buen hacer y el apoyo fundamental de los agentes que han garantizado el correcto desarrollo de los festejos".