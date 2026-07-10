Policía Foral incauta tabaco de contrabando y 'vapers' que se vendían de forma ilegal en Pamplona

Cajetillas de tabaco y 'vapers' incautados por la Policía Foral. - POLICÍA FORAL

PAMPLONA, 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Foral de Navarra, adscritos a la División de Prevención y Atención Ciudadana, han incautado un lote de cajetillas de tabaco de contrabando y dispositivos de vapeo ('vapers') que estaban siendo comercializados de forma ilegal en el casco urbano de Pamplona.

El hallazgo se produjo durante las labores ordinarias de inspección en las zonas de mayor afluencia festiva, donde se identificó a varios individuos realizando este tipo de venta ilegal en la vía pública. Los productos intervenidos carecían de los precintos fiscales obligatorios y de los controles sanitarios pertinentes regulados en el territorio nacional.

Según explican desde la Policía Foral, las actas de denuncia tramitadas tras la intervención se sustentan sobre dos bloques normativos principales. Por un lado, una infracción a la Ley de Contrabando. Los infractores se enfrentan a sanciones económicas cuya multa mínima estipulada por la ley es de 2.000 euros, además del decomiso definitivo de toda la mercancía.

Por otro lado, una infracción de venta ambulante sin permiso. La actividad comercial se realizaba en plena calle sin contar con la preceptiva autorización municipal de Pamplona, regulada bajo la ordenanza local de venta no autorizada. Esta práctica supone una competencia desleal para los estancos y comercios minoristas regulados y acarrea sanciones económicas adicionales por el ejercicio de una actividad comercial no declarada.

La Policía Foral ha advertido de que la proliferación de este tipo de productos durante las aglomeraciones de San Fermín representa un doble peligro para la ciudadanía. Por un lado, el tabaco de procedencia ilícita y los 'vapers' ajenos a los canales oficiales eluden los estrictos estándares de control de calidad y seguridad, exponiendo a los consumidores a ingredientes no declarados y, por otro lado, facilita el acceso de menores de edad exponiéndolos a estas sustancias nocivas.