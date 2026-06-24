Policía Foral intercepta en Tudela a un vehículo que se dio a la fuga tras ser detectado a gran velocidad

Imagen del vehículos. - POLICÍA FORAL

PAMPLONA 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Foral adscritos a la comisaría de Tudela intervinieron en la madrugada del lunes, en el término municipal de la capital ribera, para interceptar y controlar un vehículo que circulaba a velocidad excesiva y cuyo conductor, menor de edad, desobedeció reiteradamente las órdenes de detención.

El dispositivo se activó a las 2 horas tras recibirse un aviso en el Centro de Mando y Control (CMC) de la Policía Foral, gracias a la colaboración ciudadana. Una llamada alertó de la salida de un turismo conducido por un menor desde una localidad cercana en dirección a Tudela. Una patrulla de la Brigada de Seguridad Vial de la Comisaría de Tudela, que se encontraba en las inmediaciones, se posicionó rápidamente de forma estratégica para interceptar su trayectoria, según ha informado la Policía Foral.

Momentos después, los agentes avistaron el vehículo sospechoso cuando éste rebasó su posición a una velocidad muy superior a la adecuada para la vía. El indicativo policial se colocó inmediatamente detrás del turismo y activó las señales luminosas prioritarias para ordenar al conductor que detuviera la marcha.

Lejos de detenerse, éste aceleró notablemente y emprendió la huida hacia el casco urbano de Tudela. Ante esta situación, los policías forales sumaron el uso de señales acústicas en rotondas, cruces y cambios de dirección, tanto para insistir en la orden reglamentaria de alto como para alertar a otros usuarios de la vía y peatones del riesgo existente.

Durante el seguimiento, el vehículo fugado continuó circulando a gran velocidad y realizando maniobras evasivas negligentes. Tras perder el control momentáneamente en una zona de curvas, el conductor continuó acelerando hasta llegar a una rotonda urbana. Al intentar tomar dicha glorieta en sentido contrario al establecido, el turismo perdió definitivamente el control, golpeó el bordillo, invadió la zona interior y terminó impactando contra los árboles de la vegetación central.

Los agentes intervinientes se aproximaron de inmediato al vehículo siniestrado para auxiliar a sus ocupantes, garantizando su salida del turismo en condiciones de seguridad y evitando la huida de manera inmediata, ha añadido la Policía.

El conductor era menor de edad. Y el Grupo de Atestados se ha hecho cargo de la instrucción de las correspondientes diligencias.