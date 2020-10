La Policía Foral ha interpuesto 2.547 denuncias por incumplimiento de la normativa sanitaria desde julio

Remírez llama al "esfuerzo comunitario" para cumplir las normas y dice que "no se puede poner un policía detrás de cada persona"

PAMPLONA, 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Foral ha interpuesto 2.547 denuncias por incumplimientos de la norma sanitaria desde el pasado 17 de julio, cuando se aprobaron las primeras restricciones de la 'nueva normalidad' en Navarra.

Del total de denuncias, la mayoría, 1.614, se deben al no uso o mal uso de la mascarilla, 370 a botellones, 268 al uso inadecuado de bajeras o piperos, 102 al incumplimiento de horarios en establecimientos de hosteleria y similares, 66 al incumplimiento de la normativa de limitación de aforos, 43 por encontrarse más número de personas de las permitidas en la vía pública y 88 por fumar en la vía pública. A estas denuncias hay que sumar las 3.582 formuladas durante el periodo del estado de alarma.

El consejero de Presidencia, Igualdad, Función Pública e Interior del Gobierno de Navarra, Javier Remírez, ha presentado estos datos en una comparecencia en el Parlamento foral, a petición de Navarra Suma. Remírez ha destacado que "las cifras muestran la magnitud de la labor que durante estos meses ha desarrollado con gran eficacia y diligencia la Policía Foral en coordinación con el resto de fuerzas policiales".

No obstante, el consejero ha subrayado que "el cumplimiento de la normativa sanitaria no puede ser efecto de la acción punitiva, sino que debe partir sobre todo del convencimiento y esfuerzo comunitario". "No podemos poner un policía detrás de cada persona, es imposible vigilar y supervisar el comportamiento de cada navarro y tampoco sería buena noticia en democracia. Es responsabilidad de todos que las medidas sanitarias funcionen y así lo está entendiendo la mayoría de la sociedad navarra. Estamos ante un reto colectivo en el que son imprescindibles la responsabilidad y el esfuerzo común", ha asegurado.

Por zonas policiales, del total de 2.547 denuncias interpuestas desde el 17 de julio, 1.784 corresponden al área de la comisaría de Pamplona, 245 a la de Tafalla, 172 a la de Estella, 132 a la de Tudela, 79 a la de Elizondo, 78 a la de Alsasua y 57 a la de Sangüesa.

Remírez ha asegurado que "todas estas denuncias no tienen un afán recaudatorio, pero sí disuasorio, y por ello hay que señalar que todas y cada una se tramitarán". "Hasta la fecha el servicio de régimen jurídico de Interior ya ha incoado casi 1.200 expedientes y se ha percibido la cantidad correspondiente a una tercer parte", ha destacado.

El consejero ha enumerado, al margen de las denuncias, algunos de los dispositivos especiales que ha venido desarrollando la Policía Foral en los últimos meses, como los organizados por las 'no fiestas' en localidades navarras, el control de los confinamientos perimetrales en distintas localidades, actuaciones específicas para disuadir de aglomeraciones en zonas de especial afluencia de ocio en Pamplona y Tudela, control del cumplimiento de medidas sanitarias en la entrada y salida de colegios o en grandes superficies comerciales, y actuaciones en el Complejo Hospitalario de Navarra.

Además, Javier Remírez ha destacado que la Policía Foral ha realizado una "labor pedagógica y divulgativa a través de notas de prensa y de redes sociales con el objetivo claro de recordar la normativa vigente, concienciar y disuadir a la hora de adoptar conductas".

Por otro lado, el consejero ha asegurado que la actividad de la Policía Foral se ha realizado "garantizando la salud laboral de los hombres y mujeres de la Policía Foral" y ha señalado que los agentes han aplicado "con gran responsabilidad" los protocolos aprobados. De hecho, ha valorado que la cifra de contagios se ha mantenido "en niveles muy bajos", en torno al 1%, incluso menos en determinados momentos.

En el turno de intervención de los grupos, el portavoz de Navarra Suma, José Suárez, ha expresado su agradecimiento a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad que están trabajando en Navarra y también al Ejército. Además, se ha sumado al "llamamiento a la corresponsabilidad de todas las administraciones públicas, es un comportamiento individual el que nos sacará de esta situación, un comportamiento individual bien dirigido por las administraciones, que son las que deben tomar el liderazgo". "No es día para hacer crítica al Gobierno, no es mi intención, pero esperaba un poco más de humildad por parte del Gobierno. Mi tono está a la altura de las circunstancias y espero que el suyo también", ha pedido al consejero.

La portavoz del PSN, Inma Jurío, ha afirmado que "cuando la mesura preside una intervención, que es lo que ha utilizado el portavoz de Navarra Suma, perteneciente al PP, se gana en credibilidad ante el resto de compañeros que estamos aquí trabajando y ante la sociedad". "La crítica siempre es legítima pero se puede hacer con tono constructivo o destructivo, y bienvenida sea la comparecencia para que el PP en este caso adopte una posición más de mesura que agradecería hiciera extensiva al resto de sus compañeros para no generar más alarma de la que ya existe en la sociedad", ha señalado.

Por parte de Geroa Bai, Blanca Regúlez ha lamentado que la llamada a la responsabilidad que están realizando el Gobierno de Navarra o las autoridades sanitarias "está siendo obviada por ciertos sectores de población, que anteponen sus propios intereses al interés general y ante esta situación únicamente cabe proteger el interés general de la ciudadanía navarra con la actuación policial y las medidas coercitivas, tristemente, pero es así".

El portavoz de EH Bildu, Adolfo Araiz, ha señalado que "todos reconocemos la labor de Policía Foral" durante estos meses, aunque ha señalado que "se nos han dirigido diversos ciudadanos manifestando su desacuerdo con ciertas actuaciones no proporcionadas, aunque no es la generalidad, y tampoco es la generalidad el incumplimiento de las normas". Araiz ha planteado que "hay una tensión entre la libertad y la limitación de los derechos fundamentales, la ciudadanía valora la situación como muy preocupante, pero esa tensión hay que resolverla con medidas proporcionadas tanto en lo que son las medidas como en el control del cumplimiento de las medidas".

Por parte de Podemos, Ainhoa Aznárez ha valorado que "el Gobierno de Navarra ha estado informando permanentemente a la ciudadanía de todas las medidas que se han ido adoptando" y ha señalado que el consejero Remírez "es de los que más visitan este Parlamento". "Ojalá esta transparencia responsable también se diera en otras Comunidades Autónomas", ha planteado.