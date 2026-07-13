Policía Foral investiga a un conductor con una tasa de alcohol de 0,94 mg/l en la N-121

Imagen de la actuación de la Policía Foral. - POLICÍA FORAL

PAMPLONA 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Policía Foral ha imputado un delito contra la seguridad vial a un conductor de 44 años que fue interceptado este domingo, tras circular de manera temeraria por la carretera N-121 (Pamplona-Tudela). El investigado arrojó una tasa penal de alcohol de 0,94 mg/l, lo que supone casi cuadruplicar el límite máximo permitido.

Los hechos se desencadenaron a última hora de la tarde, cuando el Centro de Mando y Coordinación (CMC) de la Policía Foral recibió varios avisos de conductores. Los testigos alertaban de que un vehículo circulaba en sentido sur de forma totalmente irregular, haciendo eses e invadiendo el carril contrario de manera intermitente. Según las declaraciones posteriores, el coche recorrió la distancia desde Caparroso hasta el punto de su detención prácticamente sin uno de sus neumáticos traseros.

Ante el riesgo inminente, el CMC movilizó de urgencia a patrullas de Seguridad Ciudadana de la Comisaría de Tudela. Los agentes localizaron e interceptaron el automóvil a la altura del kilómetro 70 de la citada vía nacional, en el cruce de los Abetos.

Al identificar al conductor, los policías comprobaron que presentaba signos evidentes de embriaguez, además de comprobar que dicho trayecto al menos, lo había realizado por un reventón, sin uno de sus neumáticos traseros, ha detallado la Policía Foral.

Al operativo se sumaron patrullas de Seguridad Vial de la comisaría ribera para realizar las correspondientes pruebas de alcoholemia, que confirmaron el positivo penal. La Policía Foral ha instruido las diligencias oportunas para dar traslado del caso al juzgado correspondiente.