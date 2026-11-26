Material incautado recientemente en un control de seguridad ciudadana en la comarca de Pamplona. - POLICÍA FORAL

PAMPLONA 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

Ante la inquietud generada por recientes episodios de robos en inmuebles de la Comarca de Pamplona, la Policía Foral ha activado una campaña de concienciación y refuerzo preventivo, cuyas pautas de seguridad se hacen extensivas al conjunto de las localidades de la Comunidad foral.

Desde el cuerpo autonómico han destacado que "la prevención y la alerta temprana resultan determinantes para disuadir la actuación de los delincuentes y evitar accesos no autorizados a los domicilios".

Así, recomienda a la población incorporar "hábitos diarios de autoprotección" en sus domicilios habituales y segundas residencias. Entre ellos, comprobar siempre que puertas y ventanas queden perfectamente cerradas con llave al salir, prestando especial atención a los accesos a patios, terrazas y zonas traseras. Cambiar la cerradura si se han perdido las llaves o en caso de cambio de residencia.

Además, llama a no dejar nunca copias de las llaves en buzones, macetas, felpudos ni cajas de contadores, al constituir puntos de localización habituales para los ladrones. También recomienda exigir acreditación oficial a comerciales y personal técnico de suministros (gas, luz, agua) y verificar su presencia con la compañía antes de permitir el acceso al inmueble.

La Policía Foral aconseja guardar los objetos de valor en cajas de seguridad o escondites "no previsibles" fuera del dormitorio principal (como sótanos, aseos, libros huecos o cajas de alimentos), así como mantener un inventario detallado de joyas con fotos y facturas.

Por otro lado, durante periodos de ausencia o vacaciones, recomienda evitar la acumulación de correo en el buzón, mantener el timbre conectado, no bajar del todo las persianas y dejar alguna luz o ropa tendida para mantener la apariencia de vivienda habitada.

En cuanto a las redes sociales, la Policía Foral llama a abstenerse de realizar publicaciones que indiquen la ausencia de la vivienda por hallarse en algún destino vacacional.

COLABORACIÓN CIUDADANA Y ACTUACIÓN ANTE EMERGENCIAS

Asimismo, el cuerpo policial la implicación vecinal constituye una herramienta fundamental para la detección precoz de conductas delictivas en las urbanizaciones y barrios.

Ante la presencia de personas extrañas o la observación de vehículos sospechosos, pide comunicarlo de inmediato a las fuerzas policiales a través del 112 y anotar datos precisos (número de personas, vestimenta, altura y toda la información que pueda facilitar su localización y, en su caso, matrícula, marca, modelo y color). Es mejor llamar y comprobar que es una falsa alarma, que arrepentirse de no hacerlo al conocer que un vecino ha sido víctima de un robo en su domicilio.

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN CASO DE INTRUSIÓN O ROBO

Si al regresar al domicilio se detectan indicios de asalto, como la puerta abierta o una ventana fracturada, la Policía Foral establece una serie de pautas. Así, aconseja permanecer fuera del inmueble para evitar cualquier enfrentamiento con posibles intrusos, contactar de forma urgente con la Policía a través del teléfono 112, mantener la calma y evitar tocar cualquier objeto o superficie del interior para no destruir huellas u otras evidencias útiles para la investigación policial. Seguidamente, acudir a la comisaría de Policía Foral más cercana para interponer la correspondiente denuncia, aportando fotografías, facturas y documentos justificativos de los bienes sustraídos.