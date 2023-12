La Policía Foral recomienda una serie de pautas para prevenir robos en viviendas durante el puente

PAMPLONA, 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Policía Foral ha recomendado seguir una serie de pautas para la prevención de robos con fuerza en viviendas durante los próximos días festivos.

Así, ha aconsejado comprobar que puertas y ventanas están bien cerradas, sobre todo los accesos a patios. De la misma manera, llama a cerrar la puerta con llave siempre que se salga de casa, aunque sea por un instante; y a cambiar la cerradura su se han perdido las llaves o se acaba de mudar. Tampoco se deben dejar las llaves escondidas en el buzón, macetas, felpudo, caja de contadores, etc., "ya que pueden ser localizadas con relativa facilidad por los ladrones".

Todo lo que en la vivienda transmita apariencia de estar habitada "será un seguro de prudencia muy eficaz: no baje del todo las persianas, deje alguna luz encendida o valore instalar un reloj programable que ilumine la vivienda por zonas". Ha destacado la importancia de un buen alumbrado exterior y ha recomendado instalar una luz con sensor de movimiento en los accesos a la vivienda.

Por otro lado, propone valorar la posibilidad de instalar dispositivos electrónicos de alarma y de contratar un seguro, especialmente en caso de tener objetos de valor. A este respecto, siempre que sea posible, es importante guardar los objetos de valor en una caja de seguridad, además de realizar un inventario con fotos de dichos objetos (incluyendo nº de serie, marca y modelo en caso de los aparatos electrónicos y joyas). Todo ello permitirá su identificación en caso de robo.

La Policía Foral ha instado, asimismo, a anotar los datos de los vehículos y/o personas "que merodean por los alrededores de la vivienda"; no facilitar la entrada en su inmueble a personas desconocidas; y exigir siempre acreditación a vendedores y/o representantes de servicios técnicos (gas, luz, agua, etc.) y confírmela telefónicamente, ya que tienen la obligación de acreditarse.

En caso de marcharse de vacaciones, el cuerpo autonómico recomienda instalar una puerta de seguridad, un cerrojo y/o una alarma. Piden no desconectar totalmente la electricidad, ya que "el timbre de la puerta desconectado es un indicio de ausencia"; que algún vecino de confianza retire el correo del buzón con frecuencia para que "no delate su ausencia".

Al respecto, destaca la importancia de no divulgar la ausencia a los vecinos ni a través de redes sociales y comunicar "sólo a los más allegados dónde y cómo pueden localizarle". Otra pauta es dejar ropa tendida en caso de ausencias que no sean muy prolongadas.

COLABORACIÓN CIUDADANA

La Policía Foral ha apelado, también, a la colaboración ciudadana y ha instado a avisar a la policía si se observa "gente extraña o en actitud vigilante" en los alrededores de la vivienda o merodeando por la calle.

Si es posible, recomienda tomar fotografías, anotar los datos de vehículos sospechosos (marca, modelo, color y matrícula) así como la descripción de personas desconocidas por los alrededores de la vivienda y comunicarlo a la policía (112 / 948-20-29-20). También si se escuchan ruidos en viviendas desocupadas o ante "cualquier síntoma que le haga presumir la comisión de un hecho delictivo en su vivienda o en la de sus vecinos".

Finalmente, si ve la puerta de su domicilio abierta o una ventana rota, no entre y llame inmediatamente a la Policía (112 / 948-20-29-20). Mantenga la calma y no toque nada del interior "para no destruir posibles pruebas que recogerá la Policía Científica". Al formular la denuncia presente documentos justificativos de los objetos robados, como facturas y fotografías.