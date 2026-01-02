Policía Foral recuerda la obligatoriedad de la baliza V16 y que no tenerla conlleva una multa de 80 euros

La baliza V16 sobre un vehículo de la Policía Foral. - POLICÍA FORAL

PAMPLONA 2 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Policía Foral ha recordado que desde este jueves, 1 de enero, la nueva baliza V16 es obligatoria. Si bien no se va a realizar una campaña específica, desde este cuerpo han recordado que se puede controlar por parte de sus agentes encargados de la vigilancia del Tráfico.

Según explican desde este cuerpo, es sancionable tanto el no portarla como el no usarla, tratándose de una infracción leve de 80 euros. Ya no es sancionable la colocación de los triángulos, pero se anima a usarlos si con ello se considera que aumentará la seguridad de las personas. De igual forma, se recuerda la importancia del uso del chaleco reflectante.

En particular, en caso de accidente o avería, se recuerda el artículo 130.3 del Reglamento General de Circulación establece que "en el caso de accidente o avería, como norma general, si el vehículo está inmovilizado sin posibilidad de reemprender la marcha, los ocupantes deberán abandonar el vehículo, siempre que exista un lugar seguro fuera de la plataforma de circulación y, en todo caso, deberán salir del vehículo por el lado contrario al flujo de tráfico sin transitar o permanecer en los carriles y arcenes que conforman dicha plataforma. Si las condiciones de circulación no permitieran a los ocupantes abandonar el vehículo con seguridad, permanecerán en el habitáculo con el cinturón abrochado".