Policía Foral refuerza la seguridad vial en la NA-5330 por batidas de jabalíes en el entorno de la Laguna de Pitillas

PAMPLONA 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

Con motivo del plan de prevención para el control de los daños producidos por el jabalí en el entorno de la Laguna de Pitillas, este jueves y viernes se van a llevar a cabo diferentes batidas de estos animales.

Por este motivo, ante el riesgo de que los ejemplares puedan invadir la calzada, la División de Seguridad Vial de la Policía Foral, en coordinación con la Dirección General de Medio Ambiente y la Dirección General de Obras Públicas e Infraestructuras, va a desplegar un dispositivo especial en la carretera NA-5330 (Pitillas-Santacara).

El objetivo prioritario es garantizar la seguridad de los usuarios y prevenir cualquier tipo de accidente de tráfico tanto durante las batidas como en las horas posteriores.

Según detallan desde la Policía Foral, agentes del Grupo Radar realizarán controles de velocidad, previamente anunciados, cuyo límite es de 90 km/h. Por otro lado, se instalarán carteles informativos y se posicionarán vehículos policiales para advertir del peligro a los conductores.

Además, patrullas de la Policía Foral vigilarán el entorno de la vía para reaccionar con rapidez ante la posible irrupción de animales.

La Policía Foral ha pedido a los conductores que circulen por la NA-5330 máxima precaución, atención a la señalización provisional y estricto cumplimiento de los límites de velocidad establecidos para evitar situaciones de riesgo.