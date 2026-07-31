Policía Foral refuerza la vigilancia en las carreteras ante la operación salida y retorno de agosto

Actuación de la Policía Foral. - POLICÍA FORAL

PAMPLONA 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

Con motivo de la operación salida y retorno del mes de agosto, y ante el notable incremento de desplazamientos previsto para estas jornadas, la Policía Foral ha reforzado la vigilancia en las vías navarras con el objetivo prioritario de garantizar la seguridad vial y prevenir accidentes.

Como ejemplo de este dispositivo, esta misma mañana se ha establecido un control en la carretera NA-6001. En el transcurso del mismo, los agentes han realizado más de 360 pruebas de alcohol -con un resultado de dos positivos- y han detectado un positivo más en el test de drogas.

Ante el gran volumen de tráfico que se prevé para los próximos días, la Policía Foral recuerda de forma tajante que la única tasa segura para ponerse al volante es 0,0 y que el consumo de drogas y la conducción son absolutamente incompatibles.

Asimismo, de cara a estos desplazamientos veraniegos y ante la actual ola de calor, la Policía Foral recomienda a la ciudadanía revisar el vehículo antes de salir y comprobar el estado de los neumáticos, los frenos, el funcionamiento de todas las luces y los niveles de líquidos (aceite, frenos, refrigerante y limpiaparabrisas).

También aconseja evitar las horas punta e informarse previamente de las previsiones de tráfico a través del Servicio Navarro de Tráfico y de la DGT para esquivar las horas de mayor afluencia. Con las altas temperaturas actuales, añade que "es vital haber descansado suficientemente antes de conducir", evitar las comidas copiosas y beber agua o refrescos con frecuencia.

Durante el trayecto, la Policía pide utilizar siempre el cinturón de seguridad (o los Sistemas de Retención Infantil en el caso de menores), mantener la distancia de seguridad y adaptar la velocidad a las características de la vía respetando los límites establecidos. Pide evitar cualquier tipo de distracción al volante, especialmente el uso del teléfono móvil o la manipulación de las pantallas del vehículo.

Si se sufre una avería o percance, solicita utilizar obligatoriamente el chaleco reflectante y la baliza V16. Para cualquier situación de emergencia, llamar de inmediato al teléfono 112.