Policía Municipal contará con cuatro nuevas motocicletas tipo trail cien por cien eléctricas antes de final de año

PAMPLONA 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Pamplona ha aprobado la licitación del suministro de cuatro motocicletas cien por cien eléctricas destinadas a Policía Municipal. El importe de la licitación es de 105.000 euros y se enmarca en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), financiado por la Unión Europea-Next Generation EU.

El objeto del contrato es la adquisición de cuatro motocicletas eléctricas de altas prestaciones, que se utilizarán para circular por vías urbanas, parques, caminos y sendas del entramado de la ciudad, con el fin de "modernizar la flota existente, mejorar la eficiencia operativa, y alinear la operativa con los compromisos establecidos en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible". El plazo para concurrir a la licitación finaliza el 24 de septiembre.

Los criterios de adjudicación tienen en cuenta la oferta económica, que se valora hasta 70 puntos; la ampliación del periodo de garantía, hasta 10 puntos; criterios sociales, hasta 10 puntos; y criterios medioambientales, hasta 10 puntos. El contrato comenzará al día siguiente de su suscripción, y finalizará con la entrega de las motos, que deberá producirse antes del 30 de diciembre de 2025, en las dependencias de Policía Municipal en la calle Monasterio de Irache, 2.

Las motocicletas, nuevas y de tipo trail, se entregarán en color blanco; sobre el color original, se pintarán y rotularán con los distintivos de Policía Municipal de Pamplona. Entre las características técnicas, el pliego indica que el motor debe ser eléctrico, con refrigeración por aire forzado, con una potencia máxima de 100 CV y transmisión por correa, con una única marcha. La batería, de ion-litio, debe tener una capacidad mínima de 17 kWh y una autonomía mínima de 170 km en autopista a 90 km/h y en casco urbano, 270 km.

Las motos estarán equipadas con maleta resistente, estanca y de fácil acceso, con capacidad mínima de 55 litros, suficiente para albergar el material de dotación del agente de policía, como el casco, chaleco antibalas y otros elementos esenciales. Además, se colocará una alforja en el lateral derecho de la motocicleta, de unas dimensiones mínimas de 250 mm x 400 mm x 100 mm: será de material textil en color negro, resistente a la abrasión e impermeable, y no debe sobresalir más de 12 cm. del punto más externo del lateral derecho de la motocicleta. Las motos deberán incluir pantalla delantera elevable y transparente, sin ningún grado de oscurecimiento, puños calefactables y defensas laterales para protección de caídas.

El adjudicatario o adjudicatarios del contrato deberán prestar el servicio técnico en Pamplona o dentro de un radio máximo de 20 kilómetros de Pamplona, para atender solicitudes de asistencia técnica, mantenimiento y reparación de vehículos, así como para suministro de piezas y repuestos originales. En el supuesto de que sea necesario trasladar los vehículos para ser reparados a una distancia superior durante el periodo de garantía, los gastos de transporte correrán a cargo del adjudicatario, ha informado el Ayuntamiento en una nota.