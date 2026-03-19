Policía Municipal de Pamplona cede gratuitamente dos motocicletas que ya no utilizaba a la Asociación DYA

Moto de la Policía Municipal de Pamplona. - AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA

PAMPLONA 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Policía Municipal del Ayuntamiento de Pamplona va a ceder gratuitamente la propiedad de dos motocicletas a la Asociación de Ayuda en Carretera de Navarra (DYA), para que las utilice como apoyo en los servicios que realiza. Estos dos vehículos se darán de baja en el Inventario Municipal de Bienes y en la póliza correspondiente, de forma que los gastos que se produzcan por la cesión, como la transferencia o los seguros, serán a cargo de DYA.

Las motocicletas, adquiridas en 2005, son de marca Suzuki y estaban adscritas al servicio de Policía Municipal, pero no tenían uso en la actualidad, ya que se han sustituido por otras más modernas y eléctricas. La cesión de estos dos 'efectos no utilizables' por estar inaplicables al servicio público municipal, responde a la petición realizada desde la Asociación de Ayuda en Carretera para facilitar el cumplimiento de sus objetivos de utilidad pública e interés general.

Según ha informado el Ayuntamiento, la cesión a título gratuito a la Asociación de Ayuda en Carretera de Navarra se justifica por su carácter de institución privada de interés público sin ánimo de lucro, que colabora habitualmente con el Ayuntamiento de Pamplona tanto en los planes de emergencia de San Fermín como en las campañas invernales de nieves y hielos, en apoyo de eventos deportivos que se desarrollan en la ciudad, atención de accidentes de tráfico, siniestros, etcétera.