La Policía Municipal de Pamplona contará con diez nuevos furgones eléctricos para mediados de año

Archivo - Imagen de un vehículo de Policía Municipal - AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA - Archivo

PAMPLONA 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Pamplona ha aprobado la licitación de un contrato de suministro de diez vehículos eléctricos para la Policía Municipal de Pamplona en la modalidad de renting o alquiler para los próximos cuatro años.

El presupuesto total asciende a 968.000 euros, con un gasto de 242.000 euros cada año. Los vehículos se deberán entregar de manera que estén operativos para comenzar el servicio el 1 de julio de este año.

En los próximos meses, en junio y en septiembre respectivamente, vencen los contratos de alquiler de diez vehículos que utiliza en la actualidad la Policía Municipal de Pamplona, por lo que se hace necesaria esta licitación.

El alquiler de vehículos para los cuerpos de policía "es una práctica habitual en todos ellos, puesto que al hacerse por períodos de tiempo relativamente cortos es una forma de tener los vehículos en buen estado de conservación".

El contrato establece el arrendamiento de diez vehículos nuevos, 100% eléctricos y tipo furgoneta. Se prevé que los vehículos circulen 50.000 kilómetros anuales cada uno.

En cuanto a las características, además del embarque tecnológico, el equipamiento policial o el sistema de señalización de emergencia exigidos para vehículos policiales, se requieren furgones de siete plazas y cuatro puertas, dos laterales correderas y dos traseras batientes, además de una autonomía de un mínimo de 320 kilómetros.

Todos los gastos que puedan tener los vehículos estarán incluidos en el precio del alquiler (inspección técnica si fuera necesaria, cambios de neumáticos, reparación de todo tipo de averías y desperfectos incluidos los de uso normal del vehículo, impuesto de circulación, etc).

Además, los alquileres incluyen seguros a todo riesgo sin franquicia "que los hacen más interesantes" puesto que este tipo de vehículos "tiene una alta siniestralidad, sobre todo, si como es el caso de Policía Municipal de Pamplona, son utilizados en vías urbanas".

La consideración de que sean 100% eléctricos se vincula con la Agenda 2030 y la Agenda Urbana de Pamplona, con los objetivos de "reducción significativa de las emisiones de gases de efecto invernadero y de minimizar la contaminación acústica, especialmente relevante en zonas residenciales, así como la disminución de los costes operativos por combustible y mantenimiento".

NUEVO VEHÍCULO PARA EL ÁREA DE SEGURIDAD CIUDADANA

La Junta de Gobierno Local ha aprobado también la adjudicación del contrato de renting de un vehículo para el área de Seguridad y Convivencia Ciudadana, que cubrirá las necesidades de desplazamiento de la Unidad de Protección de Autoridades de la Policía Municipal de Pamplona.

Se trata de un vehículo nuevo, tipo SUV, con motorización híbrida enchufable (PHEV), para los próximos cuatro años. El vehículo lo suministra la empresa Andacar 2000 SA, con un presupuesto de 40.539,84 euros.

Este nuevo vehículo dispondrá de etiqueta ambiental CERO o ECO de la DGT, "permitirá la reducción de emisiones contaminantes y de gases de efecto invernadero, asegura la operatividad plena en el marco de las nuevas normativas medioambientales y contribuye a la imagen institucional de compromiso con la sostenibilidad".

Además, "optimiza los recursos públicos mediante la fórmula de renting a 4 años y reduce costes de consumo de combustible y mantenimiento".

El vehículo se entregará en las dependencias del Área de Seguridad y Convivencia Ciudadana, con dos juegos de llaves, matriculado, con asistencia en carretera y seguro a todo riesgo. El mantenimiento vendrá ya programado, incluida la sustitución de neumáticos y un vehículo de sustitución. Se estima una media de uso del vehículo de 15.000 kilómetros anuales.