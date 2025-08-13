Policía Municipal de Pamplona detuvo en julio a 112 personas e investigó a otras 26

Archivo - Un furgón de la Policía Municipal de Pamplona en las inmediaciones del Palacio de Justicia - Eduardo Sanz - Europa Press - Archivo

PAMPLONA 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

Policía Municipal de Pamplona ha tramitado diligencias a 138 personas como presuntas autoras de diversos ilícitos penales durante el mes de julio. De ellas, 112 fueron puestas a disposición judicial en calidad de detenidas y otras 26 pasaron como investigadas no detenidas por la comisión de diversos ilícitos penales.

Según han informado desde el cuerpo policial en su cuenta de X, entre los hechos que motivaron las 112 detenciones destacan 28 por malos tratos en el ámbito familiar; 11 por robo con fuerza en las cosas y robo con violencia; 10 por delito de hurto; 12 por reclamación judicial nacional; 9 por resistencia/desobediencia; 8 por delito de lesiones; 7 por atentado a la autoridad; 5 por agresión sexual y 4 por tráfico de drogas.

De las 26 personas investigadas no detenidas, 1 lo fue por un delito de acoso; 1 por delito de hurto; 12 por conducir bajo la influencia de bebidas alcohólicas; 11 por conducir con pérdida de vigencia, sentencia judicial o carecer de permiso; y 1 por colaborador necesario en la conducción.