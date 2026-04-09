Policía Municipal de Pamplona detuvo en marzo a 59 personas, 12 por malos tratos y 6 por robo con violencia

Archivo - Un furgón de la Policía Municipal de Pamplona. - Eduardo Sanz - Europa Press - Archivo

PAMPLONA, 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Policía Municipal de Pamplona ha tramitado en el mes de marzo diligencias a 80 personas como presuntas autoras de diversos ilícitos penales. De ellas, 59 personas fueron puestas a disposición judicial en calidad de detenidas y otras 21 pasaron como investigadas no detenidas por la comisión de diversos delitos.

Entre los hechos que motivaron las 59 detenciones destacan 12 por malos tratos en el ámbito familiar, 6 por robo con violencia e intimidación, 6 por robo con fuerza en las cosas, 5 por riña tumultuaria y 5 por quebrantamiento de medida cautelar, detallan desde este cuerpo policial.

En cuanto a las 21 personas investigadas no detenidas, destacan 12 por conducir bajo la influencia de bebidas alcohólicas y 2 por carecer de permiso de conducción.