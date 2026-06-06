La Policía Municipal de Pamplona detuvo en mayo a 70 personas, 15 por malos tratos y 7 por lesiones

Archivo - Un furgón de la Policía Municipal de Pamplona. - Eduardo Sanz - Europa Press - Archivo

PAMPLONA 6 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Policía Municipal de Pamplona ha tramitado diligencias a 97 personas como presuntas autoras de diversos ilícitos penales en el mes de mayo. De ellas, 70 personas fueron puestas a disposición judicial en calidad de detenidas y otras 27 pasaron como investigadas no detenidas por la comisión de diversos delitos.

Entre los hechos que motivaron las 70 detenciones destacan 15 por malos tratos en el ámbito familiar, 8 por atentado a la autoridad, 7 por delito de lesiones, 7 por tener una orden de búsqueda, detención y personación.

En cuanto a las 27 personas investigadas no detenidas, destacan 17 por conducir bajo la influencia de bebidas alcohólicas, 3 por pérdida de vigencia del permiso por pérdida total de los puntos, 2 por conducir bajo la influencia de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas; y otros 2 por negarse a someterse a la prueba de alcoholemia.