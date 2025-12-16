Policía Municipal de Pamplona, Policía Nacional, Policía Foral y Guardia Civil colaboran en un dispositivo para Navidad

Archivo - Vehículos policiales. - AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA - Archivo

PAMPLONA 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

La época navideña incrementa la presencia de personas en la calle y en los centros comerciales, ya que se aumenta la actividad con distintos eventos públicos, comidas, cenas o compras. Policía Municipal de Pamplona, Policía Nacional, Policía Foral y Guardia Civil colaboran un año más en un dispositivo especial en estas fechas para "garantizar la seguridad en la ciudad y un comercio seguro". Hasta el 7 de enero, se va a reforzar la presencia policial en los lugares de mayor concentración de personas y en las zonas de mayor tránsito tanto peatonal como de vehículos.

El dispositivo tiene tres planes operativos conjuntos cuyos objetivos principales son la prevención de hurtos en zonas comerciales; la prevención de hurtos, robos con violencia y delitos sexuales en zonas de ocio; y la prevención de robos con fuerza en viviendas, anexos y establecimientos comerciales.

Para evitar los hurtos, se pretende incrementar la presencia policial en las zonas comerciales de mayor afluencia y tratar de mejorar la seguridad en ciudadanos y comerciantes. Para ello a las unidades implicadas de los diferentes cuerpos policiales, tanto uniformadas como de paisano, se les asignarán zonas de patrullaje, a fin de optimizar su labor, ha informado el Ayuntamiento en una nota.

Respecto a la actuación en zonas de ocio, también se vigilarán los delitos de hurto, que "suelen tener una mayor incidencia en los locales de ocio de máxima afluencia, espectáculos, bares y discotecas". Principalmente, ha añadido, "se producen los fines de semana, aprovechando despistes". Para evitar estas situaciones, se patrullará de paisano. Por el contrario, "los robos con violencia, delitos sexuales, se registran, no tanto en el interior de los establecimientos, sino en las vías públicas, que son las zonas de salidas de las zonas de ocio". Para ello se reactiva el servicio de control de la salida de zonas de ocio realizado por patrullas con distintivos, "controlando que no se cometan delitos, evitando en lo posible las peleas en la vía pública y apostando por un regreso a casa seguro".

Para la prevención de robos con fuerza en viviendas, anexos y establecimientos comerciales, se realizará un patrullaje intensivo en las zonas determinadas, tanto de agentes uniformados como de paisano, a fin de prevenir, localizar, identificar y en su caso detener a quienes cometan esos robos. Como apoyo, se efectuarán Dispositivos Estáticos de Control selectivos para la inspección de vehículos e identificación de las personas que se hallan en su interior.

Esta labor es tanto preventiva, por el efecto disuasorio que produce, como reactiva logrando detener a presuntos autores de hechos delictivos tras la comisión de los mismos. Cada cuerpo policial tendrá asignadas unas zonas en las que intensificará su patrullaje para garantizar tanto la seguridad de la ciudadanía como la de los locales de los barrios de la ciudad, centros comerciales y viviendas de la cuenca, ha añadido el Ayuntamiento.