Policía Municipal de Pamplona registra un descenso del 5% en los delitos de violencia de género entre enero y agosto

Archivo - Imagen de un agente de Policía Municipal - AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA - Archivo

PAMPLONA 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

El número de atestados por delitos de violencia de género realizados por Policía Municipal de Pamplona ha descendido en un 5%, desde los 157 registrados en 2025 hasta los 148 de 2026, entre los meses de enero y agosto. En este mismo periodo, han subido de 47 a 70 los delitos contra la libertad sexual registrados, un 48% más, con 43 detenidos frente a los 29 del año anterior, un incremento también del 48%. Estos delitos consisten mayoritariamente en tocamientos en establecimientos de hostelería, ha informado el Ayuntamiento en una nota.

El incremento de las denuncias por tocamientos en lugares públicos, que pasa de 28 a 50, un 78% más, coincide con la adhesión de establecimientos y organizadores de eventos festivos al Protocolo de prevención y actuación ante la violencia sexista en espacios de ocio, actualizado en 2024. Según ha añadido el Consistorio, el trabajo realizado en cuanto a prevención, atención y sensibilización ante las violencias sexistas se ha traducido en un notable incremento de denuncias en bares y discotecas.

La mayoría de los delitos contra la libertad sexual, 61, están ya esclarecidos y 9 se encuentran en investigación. Los datos según el tipo de agresión sexual recogen 58 agresiones sin penetración en 2026, frente a las 36 de 2025, un 61% más; y doce con penetración, una más que el año pasado, de las que dos sucedieron en la vía pública. De estos doce casos, once están resueltos. No hubo denuncia en tres casos, cifra que se mantiene respecto a 2025.

MALTRATO EN EL ÁMBITO FAMILIAR

El balance de Policía Municipal constata que se mantiene el número de personas detenidas por violencia de género, 87, y que baja un 18%, de 59 en 2025 a 50 en 2026, la cifra de quebrantamientos por ese delito. Es significativo el incremento en el número de detenidos por quebrantamiento por delitos de maltrato en el ámbito familiar, con once detenidos en 2026, frente a una única persona en 2025. En cuanto a los atestados por maltrato intrafamiliar, han subido de 48 en 2025 a 62 en 2026, un 29% más. También se incrementa, en un 27%, el número de detenidos, que pasa de 33 en 2025 a 42 en 2026.