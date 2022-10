Policía Nacional celebra su patrón en Pamplona mostrando "tolerancia cero" a actitudes "radicales" y de "intolerantes"

PAMPLONA, 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional de Navarra ha celebrado este lunes en Pamplona su patrón, la festividad de los Santos Ángeles Custodios, en un acto institucional en el que el jefe superior del cuerpo policial, José María Borja Moreno, ha mostrado "tolerancia cero" a actitudes "radicales" y de "intolerantes", como en el caso de las agresiones en la calle Curia en San Fermín.

El acto, que ha comenzado pasadas las 12 horas al grito de 'Viva España' y con el himno nacional, ha sido presidido por la presidenta de Navarra, María Chivite, y el delegado del Gobierno en la Comunidad foral, José Luis Arasti. También han estado presentes el vicepresidente primero del Gobierno de Navarra, Javier Remírez, el alcalde de Pamplona, Enrique Maya, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Navarra, Joaquín Galve, y el presidente de UPN, Javier Esparza, entre otros.

En su intervención, José María Borja Moreno ha citado algunas de las principales operaciones desarrolladas por el cuerpo policial, y entre ellas ha hecho referencia a las intervenciones tras las agresiones producidas en la procesión de San Fermín en la calle Curia, o a la peña Mutilzarra. En ambos casos, según ha señalado, se produjo una respuesta "contundente". "Los intolerantes deben saber que con la Policía Nacional la permisibilidad es y va a ser cero. Ni un paso atrás en la normalización de la convivencia. Aquí cabemos todos", ha reivindicado.

En este sentido, y tras citar un caso que culminó con la condena de una persona por un delito de odio a través de internet contra los judíos, Borja ha asegurado que estarán "vigilantes ante la aparición de actitudes y comportamientos radicales y violentos de los fanáticos". "Tolerancia cero", ha manifestado.

Además, ha explicado que actualmente hay en Navarra 631 efectivos de Policía Nacional, 22 más que el año pasado. De ellos, 538 son hombres y 93 son mujeres, distribuidos en Pamplona, Tudela, Valcarlos y Dantxarinea. Según ha añadido, hasta el mes de agosto de 2022 se ha tenido conocimiento de 3.778 infracciones penales, de las cuales han sido esclarecidas 1.119, con 423 detenidos. "Podemos considerar a la Comunidad foral como una comunidad segura", ha afirmado.

Tras añadir que "la Policía Nacional no puede caminar sola", ha destacado la importancia de las "sinergias" con otras instituciones, que son "más que necesarias". En este sentido, ha remarcado la cooperación que existe entre Policía Nacional y el resto de fuerzas y cuerpos de Seguridad del Estado, Guardia Civil, Policía Foral, Policía Municipal, entidades judiciales y fiscales, y el resto de instituciones del Gobierno central y foral.

También ha advertido de que, si bien ciertas "amenazas" han sido "minimizadas o debilitadas", volverán a emerger "con igual o mayor virulencia", el terrorismo yihadista, el crimen organizado, violencia de género, delitos de odio, delitos a través de internet, radicalismos violentos, o la alteración de la paz y la convivencia pacífica, entre otros. Muchos de ellos, según ha apuntado, "van a estar vinculados a la situación socioeconómica" de España.

Finalmente, ha apuntado que "porque vivimos en un mundo global", donde cualquier actividad delictiva "tiene repercusión e impacto en cualquier zona del planeta", la Policía Nacional "tiene la obligación de estar alerta y adoptar medidas preventivas para mitigar sus efectos" en los ciudadanos de Navarra.

Por su parte, el delegado del Gobierno de España en Navarra, José Luis Arasti, ha hecho referencia a la situación generada por la guerra en Ucrania y ha destacado las actuaciones realizadas por el cuerpo policial en "apoyo" al pueblo ucraniano. Por otro lado, ha realizado una mención especial a la labor que realiza la Unidad de Atención a la Familia y Mujer de Policía Nacional (UFAM).

Tras subrayar que el trabajo de Policía Nacional durante estos meses "ha sido intenso", Arasti ha citado las operaciones realizadas contra el tráfico de drogas o contra los delitos de odio; acciones de sensibilización como las que se enmarcan en el Plan Director para la convivencia y mejora de la seguridad en los centros educativos, o en el Plan Mayor Seguridad; servicios humanitarios; o los dispositivos especiales con motivo de los Sanfermines o de las fiestas de Tudela.

"Seguís trabajando intensamente para salvaguardar la seguridad en el Camino de Santiago, y seguís profundizando, también, en la colaboración con otros países en el marco del programa Comisarías Europeas. Todo ello sin olvidar amenazas como el terrorismo yihadista o los radicalismos violentos que atentan contra la convivencia pacífica en nuestra comunidad", ha manifestado.

Por otro lado, ha trasladado que el ministerio del Interior ha impulsado desde el año 2018 una política de refuerzo progresivo de las plantillas" y que en el conjunto del país se ha llegado este verano a los 154.535 agentes, de los que 73.001 pertenecen a la

Policía Nacional y el resto, a la Guardia Civil.

"De esta manera rozamos el máximo histórico alcanzado en 2011 y seguimos revirtiendo las más de 13.000 plazas que se habían perdido durante los gobiernos del Partido Popular. Lo estamos haciendo también aquí, en Navarra, donde hemos alcanzado los 2.242 agentes gracias al aumento del 7,1% de las plantillas de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en estos cuatro años. Incremento que ha sido del 9,1% en el caso de Policía Nacional", ha reivindicado.

En este sentido, y además del aumento de efectivos, Arasti ha querido poner en valor el plan de infraestructuras que, por valor de 1.000 millones de euros, se está ejecutando para la mejora de comisarías y cuarteles de toda España, así como la subida de retribuciones, que "ha supuesto un aumento medio del salario de más del 20%". "Digo todo esto porque es muy fácil colgarse la bandera del patriotismo. Pero el verdadero patriotismo se demuestra trabajando, con hechos, y no con palabras y buenas intenciones. Desde luego, como no se demuestra es diezmando las plantillas. Por eso, nosotros lo hacemos dotando a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado de más recursos personales y materiales", ha añadido, tras asegurar que "no solo no sobran efectivos, sino que los desafíos del momento actual pasan, también, por reforzar la seguridad".

Arasti, además, ha apuntado que "vivimos en un país y en una comunidad segura, pero no podemos ni debemos relajarnos", y ha citado el Balance de Criminalidad relativos al primer semestre del año, donde Navarra se mantiene más de un punto por debajo de la media nacional.

"Pero estamos en una tasa que es ya superior a los niveles pre-

pandemia. Han crecido prácticamente todos los indicadores, entre ellos, los robos y hurtos, y los delitos contra la libertad e indemnidad sexual. Como aspecto positivo, la tasa de detenidos e investigados por todos estos hechos fue una de las más altas de la

serie histórica reciente. Pero, en todo caso, son datos que nos invitan a no relajarnos y a seguir trabajando para preservar la seguridad de los navarros y las navarras como elemento fundamental para el ejercicio de una vida en libertad", ha apuntado.

Arasti ha finalizado afirmando que "estamos escuchando muchos mensajes negativos en los últimos tiempos" y reconociendo que "son momentos inciertos". "Pero que nada nos distraiga de nuestro

trabajo conjunto para construir una Navarra mejor: más justa, más próspera, más moderna. Contamos con vosotros y vosotras, miembros de la Policía Nacional, para seguir haciendo de nuestra comunidad una tierra libre y segura", ha concluido.

