Policía Nacional celebra su patrón reivindicando la importancia de los "valores" y de alejarse de "personalismos"

La Policía Nacional conmemora en Pampona los Santos Ángeles Custodios, patronos del cuerpo policial - EUROPA PRESS

PAMPLONA 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional de Navarra ha celebrado este miércoles en el Parque de Antoniutti de Pamplona el día de los Santos Ángeles Custodios, patronos del cuerpo policial, en un acto en el que el Jefe Superior de Policía, Manuel Jesús del Collado, ha destacado la importancia de los "valores" a la hora de afrontar "de manera correcta" los "momentos de dificultad", y la necesidad de "alejarse de los personalismos".

El acto también ha contado con la presencia la delegada del Gobierno en Navarra, Alicia Echeverría, la consejera de Interior, Función Pública y Justicia del Gobierno foral, Inma Jurío, así como de representantes políticos, militares y judiciales.

En la celebración se han entregado condecoraciones a miembros de la Policía Nacional y personal ajeno que "con su actuación singular y extraordinaria han prestigiado la institución", y se ha homenajeado a los policías caídos en acto de servicio. También se hecho una mención especial a los cinco policías forales que en junio fallecieron en un accidente de tráfico en Gipuzkoa.

En su intervención, Manuel Jesús del Collado ha afirmado que estos cinco agentes fallecidos "eran personas muy queridas en esta tierra". "Navarra quedó sobrecogida porque todo el mundo tenía algún vínculo con estos cinco hombres, de los que era fácil tener un grato recuerdo", ha indicado.

Según ha subrayado, "los momentos de entrega, generosidad, bondad o cariño se sucedían al hablar de estos policías forales, que eran mucho más que excelentes servidores públicos". En este sentido, ha incidido en que "es imposible ser buen policía sin ser buena persona, y no dejaré de repetirlo hasta el último día, porque es la única manera de serle fiel a esta institución y a la mayoría de las que nos representan".

"Trabajar para los demás lleva implícito alejarse de los personalismos. No seremos memorables por nuestros cargos, logros profesionales u operaciones mediáticas. De nosotros se acordarán los ciudadanos a los que en un momento de dificultad socorrimos con diligencia y delicadeza, o los compañeros a los que enseñamos con paciencia cuando eran unos recién llegados", ha manifestado, tras citar también a "los miembros de otros cuerpos que nos vieron compartir la carga en vez de disputarla".

A su juicio, "la única manera de servir" es "comprender con humildad que nadie es imprescindible". "Hemos sucedido a cientos de policías que nos abrieron un camino que un día, para algunos no muy lejano, tendremos que abandonar. Será entonces cuando los que permanezcan traerán a su memoria el ejemplo de aquellos que precisamente supieron alejarse de protagonismo alguno", ha señalado.

Ha añadido que "en este mundo en el que los acontecimientos se suceden" de "manera vertiginosa" y "las diferencias entre nosotros parecen acusarse, es importante recordar lo esencial para poder avanzar a una velocidad adecuada". "Son los valores los que, en momentos de dificultad, nos empujan a afrontarlos de manera correcta. Los que motivaron a los policías que entraron a auxiliar a pacientes y trabajadores de la clínica Padre Menni, o los que se lanzaron al Arga para salvar una vida", ha citado, entre otros ejemplos.

La Policía Nacional, ha dicho, "quiere continuar mejorando su presencia en esta tierra, y ello pasa por ser conscientes de que tenemos una responsabilidad fundamental y exclusiva en aspectos cruciales de nuestra actualidad, como es la competencia en materia de extranjería y fronteras, emigración e inmigración, o en el establecimiento de cauces de cooperación internacional, cada vez más necesarios para luchar contra la delincuencia organizada".

"Tener la confianza de una sociedad como esta es un privilegio que tenemos a día de hoy pero por el que debemos seguir esforzándonos, intentando solucionar de forma solvente cualquier problemática que pudiera surgir, como en la actualidad estamos haciendo con las incidencias en la implantación de la plataforma única de emergencias", ha afirmado.

Por su parte, Echeverría ha indicado que "vivimos tiempos profundamente complejos" y que "a lo largo de estos años nos han sacudido crisis sanitarias, guerras, o los efectos del cambio climático cada vez más acusado". "Al mismo tiempo, la tecnología ha evolucionado a una velocidad imparable y ha traído enormes avances, pero también amenazas que no podemos ni debemos obviar. Hoy hablamos de conceptos como la guerra híbrida y asistimos a la expansión de bulos y de noticias falsas a tal velocidad y con tal impunidad que intoxican y contaminan el debate público sin apenas tiempo para la reacción", ha subrayado.

Según Echeverría, "lo hemos visto en Ceuta, donde la verdad y la mentira se entremezclan y crea un caldo de cultivo propicio para los extremismos y para los discursos de odio", que "se empeñan en asociar inmigración con criminalidad". "Desde el Gobierno de España somos conscientes del enorme desafío que tenemos entre manos. Sabemos que el derecho internacional debe cumplirse, que nuestra integridad territorial debe ser respetada y que los movimientos migratorios tienen que ser ordenados y para ello trabajamos", ha afirmado.

En este sentido, ha apostado por no perder "la humanidad ante quienes tratan de intoxicarnos con su odio" y por seguir "trabajando para que la migración sea fuente de progreso y de riqueza para nuestro país, como lo ha sido hasta ahora y como se ha visto tras el proceso de regularización extraordinaria".

EL ACUERDO SOBRE EL 112, UN "PASO IMPORTANTE"

Por otro lado, Echeverría ha mencionado que hace dos meses "dimos un paso importante" con la firma del "acuerdo que refuerza la colaboración y coordinación policial en el marco del 112". "Ha sido un trabajo de años, pero en ningún momento hemos cejado en el empeño de poder dar cumplimiento a ese acuerdo de una Junta de Seguridad que databa del año 2011", ha apuntado.

A su juicio, "movilizar el recurso policial más cercano en caso de emergencia supone ofrecer al conjunto de la ciudadanía la mejor atención y el mejor servicio, pero además es un ejercicio de responsabilidad, en la medida en que hacemos un uso eficaz y eficiente de los recursos públicos, que no son ilimitados".

"De ninguna manera es una cesión de competencias, al contrario. Si algo ha hecho el Gobierno de España a lo largo de estos años ha sido reconocer y ampliar el régimen propio y diferenciado de la Comunidad foral, con el traspaso de competencias largamente e históricamente demandadas. Lo que hacemos ahora es mejorar la coordinación y la capacidad de respuesta de los cuerpos policiales", ha destacado. Es un sistema "auditable y, por tanto, abierto a mejoras, con el principal objetivo" de "ofrecer al conjunto de la ciudadanía la mejor atención y el mejor servicio".