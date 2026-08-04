Policía Nacional y Mossos d'Esquadra recuperan un relieve de madera robado en un monasterio de Fitero en 2010

PAMPLONA 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional, junto con Mossos d'Esquadra, han recuperado un relieve de madera que fue robado en 2010 en el Monasterio de Santa Clara de Fitero, en Navarra.

Según han informado en un comunicado, la pieza ha sido entregada este martes al párroco responsable de la Iglesia de la localidad, en representación de la Archidiócesis de Pamplona y Tudela.

Se trata de un relieve en madera tallada, dorada y policromada que representa a San Buenaventura, cuyo autor pertenece al círculo del escultor Juan de Anchieta. Mide 81 x 45,5 x 10 centímetros y fue recuperado el pasado mes de abril.

La investigación se inició a través del propietario actual de la pieza, quien la obtuvo en una casa de subastas de Barcelona. Esta casa de subastas, a su vez, la había comprado previamente a otra persona que la había adquirido en otro establecimiento.

Tras varias pesquisas, se comprobó que la obra inició su periplo en el Rastro de Madrid para, posteriormente, pasar por varios propietarios.

A finales de abril, los agentes intervinieron la pieza en Barcelona y procedieron a dar conocimiento a la autoridad judicial competente, quien ha acordado su devolución a las autoridades de la Archidiócesis de Pamplona y Tudela como legítimos propietarios.