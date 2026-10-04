Las políticas de vivienda y la renta garantizada, este lunes en la Mesa y Junta de Portavoces

Archivo - Reunión de la Mesa y Junta de Portavoces del Parlamento de Navarra. - PARLAMENTO DE NAVARRA - Archivo

PAMPLONA, 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las políticas de vivienda o el modelo de renta garantizada serán dos de los principales temas que centrarán este lunes la sesión ordinaria de la Mesa y Junta de Portavoces del Parlamento de Navarra.

Así, UPN ha registrado una moción que insta al Gobierno de Navarra a revocar la legislación y normativa de desarrollo referida a zonas de mercado tensionado "por los efectos adversos que está provocando sobre la oferta de alquiler residencial". El PSN, por el contrario, quiere instar al Ejecutivo foral a impulsar la creación de nuevas viviendas mediante la ampliación en altura.

Los socialistas han registrado una pregunta oral sobre las viviendas que quedaron fuera de la normativa para garantizar el blindaje permanente de las viviendas de protección oficial en régimen de alquiler; mientras que EH Bildu ha preguntado sobre los efectos prácticos en Navarra de los dos decretos en materia de vivienda que finalmente fueron rechazados por el Congreso de los Diputados.

En cuanto a la renta garantizada, la Mesa y Junta de Portavoces tramitará una proposición de UPN para modificar le Ley Foral 15/2016 que regula esta prestación. Los regionalistas plantean como requisitos para acceder a la renta garantizada encontrarse en situación administrativa regular y carecer de antecedentes penales por determinados delitos graves y limita su duración a tres años, entre otras medidas. Tanto UPN como PPN han registrado, además, sendas preguntas orales a la presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, sobre el modelo actual de la renta garantizada y su posible reforma.

Por otro lado, los regionalistas han presentado una moción que insta al Ejecutivo foral a exigir la licitación de la segunda fase del Canal de Navarra en 2026 y a "defender los intereses de la Comunidad foral y de los regantes en los acuerdos con el Estado". También ha preguntado sobre el "estado real" de esta infraestructura.

Asimismo, se contemplará solicitar la comparecencia, a petición del PPN, del consejero de Economía y Hacienda, José Luis Arasti, para que informe sobre las medidas fiscales que pretende implementar en materia tributaria para 2027.

EH Bildu y Geroa Bai, por su parte, han solicitado celebrar una sesión de trabajo en la Comisión de Interior, Función Pública y Justicia para que una representación sindical de la Mesa Sectorial de Emergencias explique la puesta en marcha, el funcionamiento y las "disfunciones ocurridas" en la implantación de la denominada 'Plataforma única de emergencias policiales'.

El orden del día incluye, también, preguntas parlamentarias sobre las ayudas a agricultores y ganaderos para paliar la subida del coste de la energía, sobre las listas de espera en Salud, sobre los plazos de valoración de la discapacidad y sobre el informe de la Cámara de Comptos sobre promoción y gestión de vivienda protegida en Navarra.