Pont Flotant abre este viernes en La Cava el 27 Festival de Teatro de Olite, que reúne 31 funciones

Imagen de la presentación. - FESTIVAL TEATRO OLITE

PAMPLONA 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

El 27º Festival de Teatro de Olite acogerá desde este viernes, 17 de julio, y hasta el próximo 2 de agosto, su vigésimo séptima edición con una programación multidisciplinar donde conviven teatro, danza, circo, clown, magia, música y performance. En total, el Festival de Olite ofrecerá 31 funciones escénicas y musicales a cargo de 27 compañías y artistas, además de dos residencias creativas, varios talleres de formación y encuentros abiertos al público. En esta ocasión, la programación volverá a extenderse a Tafalla, Beire, Pitillas y San Martín de Unx.

Organizado por el Gobierno de Navarra y Fundación Baluarte, el certamen cuenta de nuevo con la dirección artística de Ane Pikaza y María Goiricelaya, que plantean esta edición bajo el lema 'Celebrando el territorio'.

El director general de Cultura del Gobierno de Navarra, Ignacio Apezteguía, las directoras artísticas del festival y representantes del Ayuntamiento de Olite, han presentado este jueves el inicio del certamen en el escenario de La Cava. Han estado acompañados por miembros de algunas de las compañías navarras participantes en esta edición, que volverá a contar con una destacada presencia de artistas y creadores navarros o vinculados a la escena de la Comunidad foral: Boga-Boga ('Mujeres que cantan tras el balcón'), Led Silhouette ('Ultimatum'), La Banda Teatro Circo ('Nuur'), La Cuerda Teatro + Ttipia Kultura ('Camping Las Reinas), Akira Yoshida ('El porqué de los perdidos'), Producciones Come y Calla y Teatro del Acantilado ('Leonora'), Disiden.Cia ('Bipedestrucción'), Olaia Inziarte.

El festival volverá a combinar espectáculos en espacios patrimoniales y escénicos con propuestas de calle, actividades de mediación, talleres y encuentros con artistas. La Cava será de nuevo el escenario principal del certamen, con doce espectáculos programados a las 22 horas, mientras que la Plaza de los Teobaldos, la Iglesia de los Franciscanos, el Palacio Real, la Casa de Cultura y Enozentrum acogerán parte de la programación en Olite.

PROGRAMACIÓN DEL PRIMER FIN DE SEMANA

La inauguración del festival tendrá lugar este viernes, 17 de julio. La primera cita de esta edición será a las 19 horas en la Plaza de los Teobaldos de Olite, donde la compañía francesa Et D'Ailleurs presentará 'Bath-Flop', una propuesta de circo clown que también podráverse el sábado 18 de julio a las 19 horas en la Plaza del Ayuntamiento de Pitillas y el domingo 19 de julio a las 19 horas en la plaza de San Martín de Unx.

La jornada inaugural continuará a las 22 horas en La Cava, el escenario principal del Festival de Olite, con 'Adolescencia infinita', de Pont Flotant. La compañía abrirá las noches de La Cava con "una mirada irónica, tierna y musical sobre la adolescencia actual y la propia memoria adolescente".

La segunda jornada, el sábado 18, comenzará con el primero de los encuentros abiertos al público con artistas de las compañías programadas en esta edición. A partir de las 13 horas en Enozentrum, con entrada libre hasta completar aforo, el público podrá participar en un encuentro con Pont Flotant, compañía responsable de 'Adolescencia infinita', y Anacarsis Ramos, creador de 'Mi madre y el dinero'. Conducirán este encuentro Machús Osinaga, periodista de RTVE experta en artes escénicas; Daniel Galindo, director del programa de RNE 'La Sala'; y Raúl Losánez, crítico teatral en La Razón. Durante su desarrollo se servirá un aperitivo por cortesía de Reyno Gourmet y Vinos D.O. Navarra.

Ese mismo sábado, a las 19 horas, 'Bath-Flop' se representará en la Plaza del Ayuntamiento de Pitillas. La programación del día finalizará en La Cava, a las 22 horas, con 'Mi madre y el dinero', de Anacarsis Ramos / Pornotráfico, una pieza de teatro documental construida a partir de la historia laboral y vital de Josefina Orlaineta en Campeche, México.

El domingo 19 de julio se desarrollará un nuevo encuentro abierto al público en Enozentrum. A partir de las 13 horas, el equipo de 'Las Gratitudes' compartirá con el público las claves de esta adaptación teatral de la novela de Delphine de Vigan. La programación continuará a las 19 horas con 'Gota', de Txema Muñoz, en la Plaza de los Teobaldos de Olite, y con una nueva función de 'Bath-Flop' en San Martín de Unx. A las 22 horas, La Cava acogerá 'Las Gratitudes', con Gloria Muñoz, Macarena Sanz y Rómulo Assereto.

PRESENCIA NAVARRA EN LA PROGRAMACIÓN

La presencia de la escena navarra atravesará buena parte de la programación de esta edición. En La Cava, el jueves 30 de julio será el turno de 'Mujeres que cantan tras el balcón', de la compañía navarra Boga-Boga, y el domingo 2 de agosto Led Silhouette cerrará la programación de La Cava con 'Ultimatum', una pieza de danza sobre el cuerpo como territorio, frontera y último espacio de resistencia.

El Palacio Real de Olite acogerá el 31 de julio la actuación de Olaia Inziarte. La cantante y compositora originaria de Oronoz ofrecerá un recital en euskera donde desplegará su particular voz envuelta en sonidos pop, folk y electrónicos.

La Iglesia de los Franciscanos será sede el jueves 23 de julio de 'Nuur', de La Banda Teatro Circo, con dirección de Anna Ross.

El festival mantendrá también su presencia territorial en Tafalla, Pitillas, Beire y San Martín de Unx. Tafalla acogerá en el Centro Cultural Tafalla Kulturgunea 'Camping Las Reinas' de La Cuerda Teatro + Ttipia Kultura, el miércoles 22 de julio a las 19.30 horas. 'Bipedestrucción' de Disiden.Cía se representará el domingo 26 de julio a las 19 horas en la plaza del Ayuntamiento de Pitillas, y el lunes 27 de julio a las 20 horas en la Plaza Victoriano Flamarique de Beire. 'El porqué de los perdidos', del creador navarro Akira Yoshida, se podrá ver el miércoles 29 de julio a las 19.30 horas en el Centro Cultural Tafalla Kulturgunea.

Las residencias artísticas volverán a acompañar procesos de creación. La residencia emergente será para Edurne Pena y La Majica con 'Amortzia', un proyecto en proceso que mezcla autoficción, memoria familiar, lenguaje de internet y preguntas sobre la intimidad, la exposición y las relaciones entre generaciones. La muestra podrá verse el lunes 27 de julio a las 19 horas en la Casa de Cultura de Beire y el martes 28 de julio a las 20 horas en Olite. Por su parte, Las Nenas Theatre desarrollarán la residencia profesional con 'Gatomaquia', que tendrá apertura pública el miércoles 29 de julio a las 18 horas en el Centro Cultural Tafalla Kulturgunea y el jueves 30 de julio a las 20 horas en Olite.

TALLERES Y ENCUENTROS

La programación formativa incluirá el taller de gestión de Nines Carrascal, centrado en la distribución y comercialización de proyectos escénicos; el taller de dramaturgia 'Encender la mecha', impartido por Jordi Casanovas; un taller de creación con Fernanda Orazi; y un taller juvenil con Oier Zuñiga y Maialen Diez dirigido a jóvenes de entre 8 y 16 años. Las plazas para los talleres son limitadas a 15 participantes.

Tanto el taller impartido por Jordi Casanovas como el de Ferjanda Orazi tienen las plazas agotadas.

ENTRADAS

Las entradas se pueden adquirir online a través de www.festivalteatroolite.es y www.fundacionbaluarte.com. De forma presencial, pueden comprarse en las taquillas de Baluarte, Centro Comercial La Morea, Enozentrum en Olite y Centro Cultural Tafalla Kulturgunea, esta última para los espectáculos de Tafalla.