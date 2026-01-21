El PP expresa "preocupación" por el estado de inversiones en la red ferroviaria en Navarra y pide garantías de seguridad

Archivo - El secretario general del Partido Popular de Navarra, Sergio Sayas. - EUROPA PRESS - Archivo

PAMPLONA 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular de Navarra ha manifestado este miércoles su "preocupación" por el estado de la red ferroviaria en la Comunidad foral "debido al bajo grado de ejecución de las inversiones previstas en materia ferroviaria".

El diputado del PP de Navarra y secretario general del partido, Sergio Sayas, ha señalado que, según los datos oficiales, en Navarra "solo se ha ejecutado el 18% de lo presupuestado para el ferrocarril desde 2018, lo que supone que de los 540 millones previstos apenas se han ejecutado 97 millones".

Sayas ha subrayado en una nota que "estas cifras obligan a una reflexión serena y responsable sobre el estado de las infraestructuras ferroviarias, especialmente en un momento en el que la seguridad y el mantenimiento de la red están en el centro de la preocupación social". "Desde el máximo respeto a las víctimas y a sus familias, creemos que es nuestra obligación como representantes públicos velar por el estado de las infraestructuras y exigir que se garantice su adecuado mantenimiento", ha afirmado.

En este sentido, el diputado navarro va a registrar en el Congreso de los Diputados una batería de preguntas dirigidas al Ministerio de Transportes sobre el estado de conservación de las vías ferroviarias que atraviesan Navarra, así como de las conexiones que enlazan la Comunidad foral con otras regiones de España.

Asimismo, Sayas se ha referido a la situación del servicio ferroviario entre Pamplona y Zaragoza, "donde numerosos usuarios se ven obligados a viajar de pie durante trayectos de cerca de dos horas". "Hablamos de trenes de media distancia que están operando con material propio de cercanías, una situación que no responde ni a criterios de comodidad ni de calidad del servicio", ha señalado.

El diputado ha señalado además que hace dos años el ministro de Transportes "se comprometió a renovar el material rodante en esta línea, un compromiso que, a día de hoy, sigue sin cumplirse".

Desde el Partido Popular de Navarra han insistido en que llevan "años denunciando la falta de planificación y de inversión suficiente en la red ferroviaria", y han reclamado al Gobierno de España que "actúe con responsabilidad, planificación y rigor para garantizar un servicio ferroviario seguro, digno y acorde a las necesidades reales de los ciudadanos".