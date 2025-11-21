El PPN presenta una declaración institucional para pedir la dimisión de Chivite y la convocatoria de elecciones

Archivo - El diputado del PP, Sergio Sayas, durante un pleno en el Congreso de los Diputados. - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

PAMPLONA 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular de Navarra presentará ante el Parlamento foral una declaración institucional que reclama la dimisión de María Chivite como presidenta del Gobierno de Navarra y la convocatoria "inmediata" de elecciones.

El secretario general del PPN, Sergio Sayas, ha afirmado en una nota que Chivite "permanece atrincherada en el Gobierno, igual que Pedro Sánchez, mientras los casos de corrupción y las condenas a cargos socialistas se acumulan sin que nadie dé una sola explicación".

Sayas ha asegurado además que Cerdán "no ha sido un simple afiliado del PSN, fue quien puso a Chivite en el Palacio de Navarra y a Bildu en el Ayuntamiento de Pamplona".

Según el dirigente 'popular', "el Parlamento no puede permitir que Navarra se convierta en el foco de corrupción socialista". "La voz de los navarros reside en la Cámara y ha llegado el momento de plantarse y exigir a Chivite un adelanto electoral", ha sostenido.

Por ello, el PPN llevará el próximo lunes a la Mesa y Junta de Portavoces una declaración institucional en este sentido. El texto se fundamenta en el último informe de la UCO, que "desmiente la versión del Gobierno y apunta directamente al Ejecutivo socialista", según los 'populares'. "El informe que hemos conocido marca un punto de inflexión porque sí señala al Gobierno de Navarra. La Guardia Civil pone en entredicho la obra que Chivite y sus socios adjudicaron a Acciona y a Servinabar, la empresa que colocaba a socialistas y financiaba la vida de lujo de Cerdán y su familia", han asegurado.

Sayas ha insistido en que "la trama no es un asunto aislado". "Cerdán era la guinda, pero Chivite estaba en la masa. Su Gobierno adjudicó contratos a la red y fue ella quien lo sentó en reuniones entre gobiernos, cuando no era más que un simple diputado. Entre ellas, la reunión celebrada el 25 de noviembre en el Ministerio de Fomento, a la que Cerdán acudió para tratar la obra de duplicación de los túneles de Belate, una obra que casualmente terminó adjudicándose a su empresa", ha afirmado.

Sayas ha asegurado además que Chivite "tachó de bulos todas las informaciones, atacó a partidos y periodistas que las revelaron y llegó a decir que todo formaba parte de 'una persecución de la derecha', poniendo la mano en el fuego por Cerdán". "Es el momento de que se aparte y de que los partidos que sostienen a un Gobierno manchado por la corrupción muestren públicamente si forman parte de la corrupción o por el contrario, buscan erradicarla", ha señalado.