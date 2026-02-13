PPN propone elevar a cuatro los años de residencia legal para percibir la renta garantizada en Navarra

El secretario general del Partido Popular de Navarra, Sergio Sayas. - EUROPA PRESS

PAMPLONA 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular de Navarra ha propuesto subir de dos a cuatro años el requisito de residencia legal necesario para tener una prestación en la Comunidad foral para "acabar" con el "efecto llamada" y el "descontrol" con la renta garantizada que "se está dando a gente que viene, en muchas ocasiones, sin ninguna intención de trabajar".

Así lo ha avanzado, en declaraciones a los medios de comunicación, el secretario general del PPN, Sergio Sayas, quien ha apostado por "endurecer las condiciones" para percibir la renta garantizada. Así, junto a la duplicación del requisito de residencia legal, ha destacado que "vamos a hacer que quien rechace un puesto de trabajo" o "no se someta desde el día uno a un proceso individualizado y público de inserción", pierda "directamente" la renta garantizada.

Sayas ha advertido de que la renta garantizada en Navarra "se está convirtiendo en un efecto llamada que hace que la gente venga a esta comunidad a recibir una renta, en muchos casos sin tener ninguna intención de trabajar". Algo que "demuestran los datos", ha asegurado, para indicar que de las 68.828 personas que reciben la renta garantizada en el conjunto del país, 8.149 están en Navarra, representando casi el 12% de los perceptores, cuando la Comunidad foral "representa tan solo el 1,4% de la población española". "Tenemos seis veces más perceptores de renta garantizada de lo que por población sería razonable", ha remarcado.

Asimismo, ha destacado que Navarra "es la tercera comunidad con mayor renta per cápita de toda España" y, a la vez, "la segunda comunidad con más perceptores de renta garantizada per cápita". "Navarra con una renta per cápita de 39.076 euros tiene un 5,53 de perceptores de renta garantizada -per cápita-", mientras que Cataluña, con 37.400 euros per cápita y Baleares, con 36.000, tienen un 1,12 y un 0,37 perceptores de renta garantizada per cápita, respectivamente, según los datos que ha aportado.

"Estamos dando cinco veces más de renta garantizada que lo que está dando Cataluña, estamos dando diez veces más de renta garantizada de lo que está dando Baleares, cuando ambas son comunidades con un PIB muy parecido al que tiene Navarra", ha resaltado. "Eso lo que nos está diciendo es que hay un descontrol, que la renta garantizada no está sirviendo para el objetivo de inserción laboral para el que debería servir, que no estamos sabiendo si la gente que está cobrando la renta garantizada reside o no en nuestra comunidad, ni si acepta o no un puesto de trabajo", ha destacado.

Por otro lado, Sergio Sayas ha explicado que el PPN ha comenzado este viernes con la Asociación de Hosteleros una serie de encuentros con agentes sociales y económicos de la Comunidad foral para "hablar de la renta garantizada, que nos cuenten sus necesidades de contratación de personal, el impacto que la prestación está teniendo a la hora de que tengan dificultades de contratar personal" y para "ver cómo podemos mejorar el texto" de la proposición de ley que el PPN va a llevar al Parlamento para modificar la renta garantizada.