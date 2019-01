Las prácticas concertadas entre empresas logísticas "ahorran costes y emisiones contaminantes", según un investigador

Publicado 26/01/2019 12:46:33 CET

Una gestión adecuada de las prácticas concertadas entre las empresas en actividades logísticas permite "ahorros significativos tanto en costes como en emisiones contaminantes, así como mejoras en la calidad del servicio". Así lo constata el investigador del Instituto de Smart Cities (ISC) de la Universidad Pública de Navarra (UPNA) Adrián Serrano Hernández (Almendralejo, Badajoz, 1990) en su tesis doctoral defendida en la institución académica, en la que apuesta por "impulsar una cooperación horizontal entre firmas logísticas para ganar eficiencia y sostenibilidad".

"El transporte es un importante contribuyente tanto al desarrollo de la economía mundial como a la contaminación del aire y al calentamiento global", señala Adrián Serrano. "Además, el imparable aumento de la competencia como consecuencia de la globalización, así como la calidad de servicio cada vez mayor exigida por los clientes relacionada con tiempos más cortos y menores costes, obligan a las empresas de logística a considerar nuevas estrategias de gestión", ha destacado.

En este sentido, la cooperación horizontal entre empresas logísticas se considera "una alternativa real para lograr eficiencia y sostenibilidad". "Este concepto puede definirse como cualquier acuerdo entre socios, tácito o no, que involucre a más de una compañía sin relación vertical entre ellos, es decir, sin relación proveedor-cliente, basada en la confianza y el compromiso mutuo para identificar y explotar situaciones beneficiosas para ambos con el objetivo de compartir beneficios -o riesgos- que sería mayor -o menor- que el que obtendría cada empresa si actuaran de manera completamente independiente", añade.

Por ello, Adrián Hernández desarrolló en su tesis doctoral varios modelos de simulación para rastrear cómo evoluciona una coalición con el fin de cuantificar el impacto de la cooperación horizontal en los aspectos económico y ambiental, considerando la existencia de problemas relacionados con la confianza. "Dichos problemas se han revelado como una gran barrera para lograr mayores ahorros. Por lo tanto, los responsables de la formulación de políticas deben centrarse en facilitar las relaciones comerciales en todos los niveles: operacional, táctico y estratégico", indica.

Además, el autor de esta tesis, dirigida por Javier Faulín Fajardo (catedrático del Departamento de Estadística, Matemáticas e Informática e investigador en el ISC de la UPNA), defiende que las técnicas de investigación operativa, basadas en modelos matemáticos, se han revelado como "una herramienta de apoyo a la toma de decisiones críticas".

Asimismo, Adrián Hernández desarrolló varios modelos de optimización para evaluar económicamente el impacto ambiental de las empresas de transporte. "Los enfoques tradicionales ya no son válidos, puesto que nuestro mundo está caminando hacia un cambio climático no reversible, debido a las emisiones de gases contaminantes. Por lo tanto, el proceso de internalizar los impactos ambientales del transporte, como la contaminación del aire, llevaría a los tomadores de decisiones a operaciones más ecológicas. Sin embargo, se debe tener extrema precaución en este punto. Los investigadores están abandonando los aspectos económicos para centrarse únicamente en los ambientales, como la minimización de las emisiones. Por todo ello, sería necesaria una cuantificación explícita del objetivo no económico para evaluar correctamente los impactos ambientales, así que el concepto de internalización debería ganar un papel más relevante en la toma de decisiones de transporte", concluye el autor de la tesis, que ha sido calificada con sobresaliente 'cum laude'.

BREVE CURRICULUM

Adrián Serrano es licenciado en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad de Extremadura y Máster en Análisis Económico y Financiero por la Universidad Pública Navarra, donde ha obtenido su doctorado en Economía.

Como investigador, ha publicado múltiples artículos en revistas internacionales científicas relacionadas con el ámbito del transporte y la logística y con la optimización matemática y la simulación. Adicionalmente, ha participado en más de una veintena de congresos nacionales e internacionales.

Además, forma parte del Grupo de Investigación DECYL (Datos, Estadística, Calidad y Logística) de la Universidad Pública de Navarra. Asimismo ha realizados estancias de investigación en la Universidad Oberta de Catalunya (UOC) de Barcelona y en la Universidad de Recursos Naturales y Ciencias de la Vida (BOKU, por sus siglas en alemán) de Viena (Austria).