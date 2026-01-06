El precio de la vivienda usada en Navarra subió un 2,4% en 2025, situándose en 1.838 euros por metro cuadrado

PAMPLONA 6 Ene. (EUROPA PRESS) -

El precio de la vivienda usada en Navarra registró una subida del 2,4% durante el último año, quedando fijado en 1.838 euros por metro cuadrado, según el último informe de Idealista.

Este dato supone un aumento del 3,3% en tasa trimestral, mientras que el precio desciende un 0,1% con respecto al mes anterior. Además, se sitúa un 1,7% por debajo del precio más alto de la vivienda usada en Navarra, registrado en octubre del año 2007.

En Pamplona, el precio subió durante el último año un 6% hasta situarse en 2.995 euros por metro cuadrado. Tudela (7,8%) y Tafalla (7,4%) encabezan el listado de municipios donde más ha subido el precio de la vivienda usada en el último año, mientras que en Egüés (-3,9%) y en Corella (- 1,6%) se producen los únicos descensos entre los municipios analizados por idealista.

Con este incremento, Pamplona se mantiene como el mercado más exclusivo de Navarra (2.995 euros por metro cuadrado) y Corella es el más económico (1.000 euros por metro cuadrado).

Según Francisco Iñareta, portavoz de Idealista, "falta vivienda y los números son claros". "Después de la crisis del 2008, no hemos sido capaces de recuperar nuestra capacidad de producción, así que llevamos un grandísimo lastre de infraproducción de vivienda. El Banco de España cifra este déficit en 700.000 viviendas, pero la brecha sigue abierta. Teniendo en cuenta que se crean casi el doble de hogares que de nuevas viviendas, el problema no tiene visos de solucionarse. Necesitamos volver a ver grúas en el paisaje urbano de muchas ciudades españolas", ha indicado.

A su juicio, "es imprescindible que se termine con la criminalización de la construcción, el ruido populista y la ceguera política que impide que se activen mecanismos, como la ley del Suelo, que acelerarían la creación de nuevas viviendas".

"Y además no vale cualquier tipo de vivienda, nuestra sociedad no es la misma que la de hace 30 años. Hay que adaptar las nuevas viviendas a las nuevas necesidades y hacerlas asequibles. Y para la promoción, debemos ser conscientes de la escasez de mano de obra cualificada y de la necesidad de políticas audaces que consigan atraer y formar a todos los trabajadores que el sector necesita", ha manifestado.

LAS SUBIDAS SIGUEN ACELERÁNDOSE

El precio de la vivienda usada en España registra una subida del 16,2% interanual durante el cuarto trimestre del año, superior al 15,3% que se registró en el mes de septiembre, y que resulta la mayor tras el estallido de la burbuja inmobiliaria. Esta subida deja el metro cuadrado en 2.639 euros.

Atendiendo a la variación trimestral, los precios se han incrementado un 4,8% en los últimos tres meses. Con este precio, España alcanza un nuevo máximo histórico.

Todas las CCAA tienen precios más elevados que hace un año, lo mismo que sucede en el caso de las capitales. En la ciudad de Barcelona, los precios se han encarecido un 9,4% durante este año, lo que ha dejado el precio por metro cuadrado en 5.144 euros.

En función del dato trimestral, los precios en la ciudad condal han crecido un 3,1% en los últimos 3 meses hasta marcar un nuevo máximo histórico en la ciudad.

En Madrid las expectativas de los vendedores crecieron un 17,5% en los 12 últimos meses, lo que sitúa el precio del metro cuadrado en la capital en 5.820 euros. En el trimestral, el precio crece un 2,5% y se sitúa como el más elevado registrado nunca en la ciudad.

En Valencia se incrementaron también las expectativas de los propietarios de viviendas en venta con mucha fuerza. El ascenso del 15,3% durante los 12 últimos meses ha dejado el precio del metro cuadrado en 3.269 euros y marca una subida trimestral del 1,3%. Con estas subidas, la ciudad supera también su anterior máximo histórico.

León encabeza la subida de precios, tras encarecerse un 20,4% en el último año, seguida por Santa Cruz de Tenerife con un 20,2%. Les siguen Santander (19,4%) y Salamanca (17,9%).

Entre los grandes mercados los precios también han subido en Madrid, Valencia, Palma (14,5%), San Sebastián (13,5%), Sevilla (12,9%), Málaga (12,4%), Bilbao (11,5%), Alicante (10,7%) y Barcelona. Mientras tanto, la menor subida se ha producido en Las Palmas de Gran Canaria (0,9%), Huesca (1,1%), Ceuta (1,2%) y Cádiz (1,3%).

San Sebastián es la capital española más cara (6.450 euros/m2), seguida de Madrid (5.820 euros/m2), Barcelona (5.144 euros/m2), Palma (5.086 euros/m2) y Bilbao (3.893 euros/m2). En la parte opuesta de la tabla se encuentra Zamora, la capital más económica, con un precio de 1.281 euros/m2.

14 de las 52 capitales de provincia analizadas marcan precios máximos en este mes de diciembre, entre las que encuentran ciudades como San Sebastián, Madrid, Barcelona, Palma, Bilbao, Valencia o Sevilla.