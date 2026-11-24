El premiado cortometraje navarro 'Marta' protagoniza una jornada sobre fibromialgia en Pamplona. - COCEMFE

PAMPLONA 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El cortometraje navarro 'Marta', ganador del VI concurso nacional de vídeo 'Generosidad 2025' de la Fundación CERMI Mujeres, protagoniza el próximo viernes la jornada 'El eco del dolor invisible', en la Casa de las Mujeres de Pamplona a partir de las 18 horas.

El encuentro, impulsado con la colaboración de la asociación FRIDA Navarra, busca visibilizar la fibromialgia y la realidad de las personas afectadas por esta enfermedad principalmente femenina (9 de cada 10 son mujeres).

La fibromialgia y la Encefalomielitis Mialgica, también conocida como Síndrome de Fatiga Crónica, son enfermedades crónicas e incapacitantes que provocan dolor generalizado, agotamiento extremo que no mejora con el descanso y dificultades cognitivas. Se estima que afectan a entre el 3 y el 6% de la población, si bien todavía se trata de "una realidad que sigue siendo poco conocida y, en muchas ocasiones, incomprendida", con un diagnóstico que se prolonga entre 6 y 10 años de media "en muchos casos por la invalidación del dolor femenino", han explicado desde la asociación en una nota.

Dar visibilidad a esta realidad y acercar a la sociedad la experiencia de quienes conviven con la enfermedad es el objetivo del cortometraje de ficción 'Marta', dirigido por Nuria Merencio y María Campión, socia de FRIDA Navarra. Rodado íntegramente en Navarra y con elenco local, el corto obtuvo el primer premio en el VI Concurso de Vídeo 'Generosidad 2025' de la Fundación CERMI Mujeres, la organización de referencia en el ámbito estatal en defensa de los derechos de las mujeres con discapacidad.

La cinta aborda de manera íntima y sensorial el recorrido hasta el diagnóstico de la fibromialgia y las dificultades que afrontan quienes conviven con el dolor crónico, contando para ello con la colaboración de la asociación y las vivencias de sus socias. También contó con la colaboración de la Escuela Navarra de Artes Escénicas (NAAE), que apoyó la producción con sus infraestructuras.

Tras la proyección, la jornada continuará con una mesa redonda y un coloquio abierto al público en el que se abordará la incidencia de la fibromialgia, los retos cotidianos de quienes conviven con el dolor crónico y los avances necesarios hacia una medicina más justa e igualitaria, así como el papel de la creación en la visibilización de estas realidades.

En el encuentro participarán María Campión, codirectora del cortometraje y miembro de FRIDA Navarra, junto a Tere Sáez, Lucía Martínez y Manu Rodríguez, también socias y personas afectadas. El encuentro finalizará con un café-tertulia para continuar compartiendo experiencias y crear redes de apoyo.