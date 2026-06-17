Se presenta la nueva 'Guía de práctica clínica de factores de riesgo cardiovascular en Atención Primaria'

El consejero Domínguez y la gerente de Atención Primaria, Itziar Blanco, junto con los familiares de Carlos Amézqueta y Jesús Berjóin y profesionales de la gerencia de atención primaria. - GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA, 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Gerencia de Atención Primaria ha presentado la nueva 'Guía de Práctica clínica de factores de riesgo cardiovascular en atención primaria'. El acto ha sido un homenaje a dos médicos ya fallecidos que iniciaron el camino y fueron los impulsores de la primera Guía elaborada en 2006. Se trata del médico especialista en Medicina Familiar y Comunitaria, Carlos Amézqueta, fallecido en 2013, y Jesús Berjón, especialista en Cardiología del HUN, que falleció en 2025. El consejero de Salud del Gobierno foral, Fernando Domínguez, participó en el homenaje y puso en valor "la vocación y la calidad humana de los dos profesionales".

Ambos médicos son considerados por muchos profesionales como "los padres del riesgo cardiovascular en Navarra, no solo por el trabajo que desarrollaron sino por la visión que tuvieron de integrar conocimientos, niveles asistenciales y poner el foco en la prevención y en el cuidado de las personas", ha explicado la gerente de Atención Primaria del Área de Pamplona, Itziar Blanco.

En el acto, organizado por la Gerencia de Atención Primaria, han estado presentes los familiares de los dos médicos que, además de ser amigos, compartían su vocación por la profesión. "Ambos fueron médicos vocacionales, siempre dispuestos a ayudar, para los que el bienestar de las personas era lo principal. Si como médicos fueron realmente extraordinarios todavía más lo fueron como personas", así los han recordado emocionados quienes fueron sus compañeros.

A nivel profesional, Jesús Berjón fue el precursor de la interconsulta no presencial de cardiología con los médicos de Atención Primaria. Carlos Amézqueta promovió y lideró la mejora continua de la Atención Primaria. Los dos asentaron las bases de la coordinación entre Atención Primaria y hospitalaria.

CONTENIDOS DE LA NUEVA GUÍA

La nueva 'Guía de Práctica clínica de factores de riesgo cardiovascular en atención primaria', que es la guía actualizada que se editó en 2006, incluye los cambios relevantes producidos en estos casi 20 años, en especial a partir de la publicación de la Guía de la Sociedad Europea de Cardiología en 2021. La nueva guía se centra en la clasificación del riesgo cardiovascular con nuevas escalas y en la prevención de la enfermedad vascular aterosclerótica.

En su elaboración se han incorporado nuevas recomendaciones basadas en la evidencia científico en relación a los objetivos de control, intervenciones y seguimientos de los factores de riesgos cardiovascular. En concreto, incluye recomendaciones sobre el sedentarismo, obesidad, tabaco, alcohol, presión arterial, dislipemia, diabetes tipo 2, sarcopenia, enfermedad renal crónica. Así como tratamientos no farmacológicos y farmacológicos.

La guía ha sido elaborada por los siguientes profesionales especialistas en Medicina Familiar y Comunitaria: Rafael Bartolomé, del CS de Rochapea; Juan Carlos Cenoz, del CS de Villava; Alberto Istúriz, del CS de Iturrama; Edurne Madoz, CS de Burlada; Yolanda Martínez, CS Casco Viejo; y Mª Ángeles Moros, del Servicio de Apoyo a la Gestión Cínica y Continuidad Asistencial.