Presentada la nueva imagen que tendrá el Planetario de Pamplona tras las obras que posibilitarán su reapertura en 2027

Proyecto del Planetario. - GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Cultura, Deporte y Turismo del Gobierno de Navarra, Rebeca Esnaola, ha presentado el proyecto arquitectónico para la reforma del Planetario de Pamplona, que permitirá pasar de un 30% del espacio útil para uso público, al 85% del espacio abierto al público en 2027. Además, se sumará a ese espacio la terraza exterior y un anillo mirador en la parte superior del edificio, sin modificar su volumen constructivo y silueta reconocible en el entorno del parque Yamaguchi de Pamplona. Un proyecto que se lleva a cabo junto con la sociedad pública NICDO, encargada de la gestión del planetario.

Esnaola ha encabezado la presentación adelantando que NICDO publicará la licitación de las obras a lo largo del verano por un valor de 2,8 millones de euros. Según los plazos previstos, las obras se adjudicarían en el último trimestre de este año con el objetivo de reabrir el nuevo Planetario en la segunda mitad de 2027.

Según ha resaltado la consejera, para el Gobierno de Navarra "el Planetario Pamplona es un proyecto estratégico para el conjunto de la Comunidad foral y el objetivo es que se convierta en espacio moderno, polivalente, abierto a la ciudad". Además, Esnaola ha subrayado la importancia de que esté "conectado con su entorno, logrando que el parque se integre con el edificio y el centro se extienda hacia este pulmón verde de la ciudad, explorando nuevos usos como terraza, cine de verano o gradas".

Tal y como ha informado, el nuevo espacio contará, además, con un espacio de cafetería y restauración dentro del edificio, "con proyección al exterior, para que se integre de forma armónica con la vida del parque Yamaguchi". "Y recuperando la azotea para uso público, ya que hasta ahora era un espacio que no se utilizaba; y con la nueva propuesta podrá acoger parte de la programación", ha dicho.

Además, la consejera ha destacado que el Planetario de Pamplona será sostenible y accesible: "Es decir, una infraestructura referente en cuanto a eficiencia energética y a accesibilidad universal, actualizándose en estos ámbitos que lógicamente han avanzado mucho después de los 33 años transcurridos de su inauguración, en 1993". Con esta filosofía de conservar la identidad del edificio, la superficie construida apenas varía, pero "casi se triplican los metros cuadrados de uso público, que pasan a ser el 85% del edificio; cuando antes de la intervención, la superficie dedicada a actividad pública era el 30%", ha dicho.

Con todo, Esnaola ha adelantado que en 2027 el nuevo Planetario de Pamplona "abrirá la casi totalidad de sus espacios a la ciudadanía, para ofrecer en ellos programación, contenidos o diferentes eventos".

Asimismo, el proyecto optimizará considerablemente el uso del espacio, permitiendo pasar de 725 m2 útiles abiertos al público, a 2.178 m2, de los cuales 110 m2 corresponderán al nuevo espacio de la terraza exterior, que ahora se abrirá a eventos, actividades, observaciones astronómicas, etc. desde una ubicación única.

Esnaola ha explicado que el proyecto arquitectónico se mostrará en varias lonas que se colocarán en el exterior de la fachada del edificio hasta que se inicien las obras, y en una exposición que se abrirá a toda la ciudadanía en el vestíbulo de Baluarte.

UN ÁGORA QUE CONECTARÁ EL INTERIOR Y EL EXTERIOR DEL PLANETARIO

El director gerente de NICDO, Ramón Urdiáin, ha detallado los principales cambios que se realizarán en el edificio, aprovechando el proyecto de rehabilitación y actualización de esta infraestructura.

En la primera planta en altura, la que ocupaba en la actualidad el semisótano del edificio y prácticamente sin ninguna utilidad para actividad abierta al público, "pasará a concebirse como un espacio abierto, polivalente, donde podrán acogerse exposiciones y talleres en una superficie de 412 m2". Contará con una zona de ágora, mediateca, espacios para talleres grupales y otras actividades. Además, esta planta quedará abierta hacia el exterior, con una zona de restauración -de la carecía el anterior proyecto- con cafetería interior y terraza exterior, que se proyectará hacia el parque.

Según ha explicado Urdiáin, la nueva zona de graderío exterior se generará al socavarse la plaza actual hasta esa planta de semisótano, "conectando el edificio con la terraza exterior del futuro bar-cafetería de Planetario y creando, con este anfiteatro, una nueva zona para múltiples actividades, como cine de verano, conferencias, eventos musicales".

Desde esta primera planta inferior, atravesando todo el interior hasta la nueva terraza, se colocará una escalera helicoidal y se abrirá un segundo acceso al edificio, facilitando los usos diferenciados de las distintas salas y espacios.

En la planta principal se mantendrá el acceso actual, mejorándose su accesibilidad, tanto a la taquilla como a la tienda. El resto de la planta quedará en un único nivel con una zona expositiva de 656 m2, el acceso al auditorio -que será ampliable, con una conformación de 288 butacas de aforo ampliable a 480 personas- y el acceso a la sala Tornamira. "Sumada a la superficie expositiva de la planta inferior, estamos hablando de más de 1.000 m2 para exposiciones en ambas ubicaciones, lo que permitirá traer a este espacio grandes muestras que requieren de espacios mucho mayores que los que se tenían", ha especificado el director gerente de NICDO.

Por último, Urdiáin ha destacado la futura terraza exterior como una de las grandes novedades de la intervención en Planetario, con una superficie de 110 m2 coronada por un anillo en forma de pasarela donde también podrán realizarse observaciones astronómicas.

SALA TORNAMIRA

Por su parte, Paula Noia, directora de infraestructuras culturales en NICDO, ha explicado la dotación tecnológica con la que va a volver a contar la Sala Tornamira y su cúpula. Con una superficie igual que la sala previa, que fue el espacio más dañado tras el incendio del pasado año, el patio de butacas tendrá una superficie de 481 m2 con 177 butacas más las reservadas para personas con movilidad reducida. "La gran novedad de esta sala, y que la convierte en única entre las salas de proyecciones de los planetarios europeos, es que todas las butacas podrán ocultarse en el suelo, multiplicando las opciones de uso de esta sala, ofreciendo configuraciones personalizadas con un espacio que podrá ser totalmente diáfano", ha dicho.

En cuanto a la dotación tecnológica, la cúpula volverá a contar con el proyector de estrellas, que será digital (modelo optomecánico Megastar II-C) con una pantalla seamless de 19.6 metros de diámetro y con un sistema de video proyección de 8K basado en 9 proyectores de alto contraste y alta luminosidad. "Con esta dotación, la sala permitirá la proyección clásica del cielo estrellado, pero multiplicará sus posibilidades en un espacio mucho más inmersivo, moderno, tecnológicamente en la vanguardia respecto a otros planetarios nacionales y también internacionales", ha detallado Noia.

PLAN ESTRATÉGICO DE REPOSICIONAMIENTO

Para finalizar, Javier Bardón, director de proyectos y festivales de la consultora cultural 'La Fábrica', entidad que ganó la licitación para la elaboración del Plan Estratégico de reposicionamiento de Planetario, ha presentado las principales líneas de trabajo de este análisis, realizado junto con NICDO.

Bardón ha avanzado que el nuevo centro aspira "a posicionarse no solo como un emisor de contenidos de divulgación, sino como un agente activo en un ecosistema de aprendizaje, innovación y creación contemporánea", donde la relación entre ciencia, innovación, pedagogía y pensamiento contemporáneo cuente con la participación de públicos diversos y la co-creación de contenidos, en un entorno experimental donde el conocimiento científico dialogue con multitud de disciplinas.