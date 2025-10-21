La presidenta de Cepyme destaca en Pamplona la necesidad de un entorno normativo "más simple" para las pymes

Encuentro empresarial celebrado en Pamplona con la presidenta de la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (Cepyme), Ángela de Miguel - CEN

PAMPLONA 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (Cepyme), Ángela de Miguel, ha destacado este martes en Pamplona "la necesidad de avanzar hacia un entorno normativo más simple, predecible y coordinado entre administraciones", así como de reformas fiscales y laborales que "refuercen la viabilidad y competitividad de la pymes".

Así se ha pronunciado este martes, durante un encuentro empresarial celebrado en la Confederación Empresarial Navarra (CEN) en colaboración con Caixabank, en el que se han abordado "los grandes retos que condicionan la competitividad y la sostenibilidad del tejido pyme español y la actualidad sobre el colectivo de los autónomos".

La jornada, según han indicado desde la CEN en una nota, "ha permitido un debate abierto sobre los efectos de la complejidad regulatoria, la presión fiscal y el impacto del absentismo laboral en las pequeñas y medianas empresas", además de las novedades sobre el anuncio de la nueva cuota de autónomos.

Durante la sesión se ha puesto de manifiesto que las pymes "operan en un entorno regulatorio crecientemente complejo y fragmentado, que limita su capacidad de inversión y adaptación". En 2024 se aprobaron 894 normas estatales y autonómicas, "lo que equivale a casi tres normas y media por día laborable, situando a España entre los países europeos donde más empresas perciben la regulación como un obstáculo para invertir (60,4% frente al 24,5% de media europea)".

Esta "sobreproducción normativa" genera "pérdida de competitividad, rigidez de mercado y mayores costes administrativos, especialmente para las microempresas".

Otro de los temas destacados ha sido "la presión fiscal que soportan las pymes", considerada "desproporcionada" en comparación con su capacidad económica. En 2023, "más de 400.000 pymes registraron pérdidas, y el 56% no logra superar los cinco años de vida, afectando sobre todo a autónomos y microempresas".

Los costes operativos en el primer trimestre de 2025 "fueron un 2,8% superiores a los de 2024 y un 26% mayores que en 2019, lo que erosiona los márgenes y dificulta la consolidación de proyectos".

Asimismo, se ha debatido la propuesta de reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales sin reducción salarial, que aún no ha sido aprobada en el Congreso. Según estimaciones de Cepyme, "supondría un sobrecoste de 13.900 millones de euros anuales para el conjunto del tejido empresarial, con una media de 4.800 euros adicionales por pyme". Más de la mitad de las empresas afirman que "tendrían que congelar contrataciones, reducir plantilla o frenar inversiones si se aplica esta medida sin un plan gradual ni apoyo adaptado por sectores".

Por último, se ha abordado "el problema del absentismo laboral, que continúa siendo un desafío creciente". En 2024, el índice de absentismo "se situó en torno al 7% de las horas pactadas, con un coste directo superior a los 25.000 millones de euros a nivel nacional".

Las pymes, "con menor capacidad de sustitución o redistribución de tareas, sufren de manera especialmente intensa este impacto, que se traduce en pérdida de productividad, sobrecarga de personal y tensiones en la gestión diaria".

En su intervención, Ángela de Miguel también ha destacado el papel de organizaciones territoriales como CEN "para trasladar la voz real del empresariado al ámbito nacional y fortalecer el diálogo entre la Administración y las empresas".

El encuentro ha concluido con una reflexión conjunta de la jornada sobre las prioridades para 2026, entre las que destacan "la simplificación regulatoria, el alivio fiscal y la mejora del marco de relaciones laborales, como pilares esenciales para asegurar la continuidad y el crecimiento del tejido empresarial navarro y español".