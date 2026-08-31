El presidente de Ceuta agradece el apoyo del Ayuntamiento de Tudela

El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas. - Marcos Moreno - Europa Press

PAMPLONA 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta, Juan Jesús Vivas, ha enviado una carta al alcalde de Tudela, Alejandro Toquero, para agradecerle el apoyo que le ha trasladado el Ayuntamiento navarro tras la entrada masiva de inmigrantes a Ceuta a finales de julio.

Vivas da las gracias a Toquero por una misiva de apoyo que éste le envió previamente y, "muy especialmente, por un gesto que tiene un valor incalculable y que agradezco de corazón; agradecimiento que hago extensivo al Ayuntamiento y a todo el pueblo de Tudela".

El presidenta de Ceuta añade que "sentir vuestro afecto y solidaridad, sentir vuestro calor en las circunstancias que estamos viviendo, constituye un motivo de aliento y esperanza que nos reconforta, anima y da fuerza para seguir adelante".

Juan Jesús Vivas afirma en la misiva que "ante uno de los momentos más difíciles de nuestra historia reciente, tengo el honor de servir a un pueblo que es ejemplo de madurez y que no pierde la entereza ni con el alma en vilo; un pueblo que ha forjado su carácter a base de coraje y valor para resistir". "Ceuta se mantiene en pie y no está dispuesta a rendirse. Juntos y unidos, con la solidaridad del resto de España, saldremos adelante", señala.