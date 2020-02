El presidente del comité de VW espera llegar a un acuerdo sobre el ERTE para "prepararnos ante una posible eventualidad"

PAMPLONA, 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente del comité de empresa de Volkswagen Navarra, Alfredo Morales, de UGT, ha afirmado que "lógicamente" han recibido con "cierta preocupación" el anuncio de la dirección de iniciar negociaciones para un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) "preventivo" ante posibles problemas de suministro por el coronavirus y ha expresado su voluntad de llegar a un acuerdo, ya que eran "conscientes" de que esta situación "podía llegar".

Morales ha remarcado, en declaraciones a Europa Press, que tal y como ha comunicado la dirección de Volkswagen, en principio las tramitaciones para el ERTE son "simplemente" para "prepararnos para una posible eventualidad" ante problemas que puedan surgir en la cadena de suministros.

"Más que nada es prepararnos y ver si realmente esto nos va a afectar o no", ha señalado el presidente del comité, para explicar que si finalmente la expansión del coronavirus afecta a la producción de la fábrica, por la falta de suministros, tendrán "una herramienta como puede ser un ERTE con los plazos ya establecidos y preparados para ello".

Según ha expuesto, las noticias todavía son "un poco confusas" y "no hay una claridad respecto al abastecimiento de las piezas". No obstante, ha remarcado que teniendo en cuenta que la empresa "no tiene mucha capacidad de 'stock'", en el supuesto de que alguna empresa proveedora "tuviese problemas para poder suministrarnos, nos veríamos afectados en no mucho tiempo". "No tenemos más de dos o tres semanas", ha afirmado.

Ha explicado el presidente del comité de empresa que "todo el problema se detecta" en las empresas proveedores del norte de Italia, que "nos suministran piezas desde allí", por lo que están a la espera de ver cómo se suceden los hechos y si estas fábricas se ven afectadas por el brote de coronavirus.

Sobre a cuantas personas podría afectar el ERTE, ha explicado que sería al conjunto de la fábrica, a los más de 5.000 trabajadores, además de a las empresas que se ven "influenciadas" por la producción en Volkswagen.

En cualquier caso, Morales ha subrayado que hasta ahora se está produciendo con "normalidad" en la planta de Landaben y que "no se ha visto afectada para nada". "Hacemos la misma producción que cada día", ha señalado el presidente del comité, quien ha reconocido que "en cierta parte" se esperaban que la dirección propusiera la negociación de un ERTE por si se para la producción.

"Somos conscientes de que esto nos podía llegar, debemos prepararnos y cuando llegue afrontarlo", ha manifestado Morales, quien ha explicado que en la reunión con la dirección que han mantenido este jueves ha expresado su "voluntad de llegar a un acuerdo tal y como hicimos la vez anterior" en la que hubo falta de suministros.

Según ha indicado, será el próximo lunes, a las 12 del mediodía, cuando ambas partes comiencen a negociar las condiciones del ERTE.