Archivo - Reunión de la Mesa y Junta de Portavoces del Parlamento de Navarra. - PARLAMENTO DE NAVARRA - Archivo

PAMPLONA, 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Mesa y Junta de Portavoces del Parlamento de Navarra votará en su sesión ordinaria de este lunes una propuesta de declaración institucional que apuesta por "seguir impulsando la prevención y detección de las violencias contra las mujeres, a garantizar y mejorar la atención especializada y a reforzar la coordinación entre los recursos y sistemas implicados".

En esta misma línea, el PSN ha presentado una moción por la que se insta al Gobierno de Navarra a desarrollar herramientas para detectar la violencia de género, específicamente diseñadas para mujeres mayores.

Los representantes políticos también votarán otra propuesta de declaración institucional por la que el Parlamento de Navarra se suma a la conmemoración del Día Mundial contra el Sida.

En la sesión de este lunes se dará trámite al proyecto de Ley Foral del Tercer Sector de Acción Social de Navarra, cuyo objetivo, indican desde el Gobierno foral, es "favorecer la participación de estas entidades en la planificación, diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas".

En el apartado de las comparecencias, PSN, EH Bildu, Geroa Bai y Contigo-Zurekin han solicitado que la presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, informe sobre el estado de la pobreza y la desigualdad en la Comunidad foral, así como del cumplimiento de las medidas del plan de inclusión y el sistema de indicadores.

Por otro lado, UPN, PSN, Geroa Bai y PPN han solicitado realizar una sesión de trabajo para que un representación de la Asociación Víctimas del Terrorismo traslade su opinión tras la aprobación de la Ley Foral de Reconocimiento y Reparación de las Víctimas de Terrorismo.

Además, se dará trámite a dos interpelaciones. Una del PSN sobre la calidad de vida en la Comunidad foral, y otra de EH Bildu sobre política general en materia de vivienda.