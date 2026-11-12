El Parlamento de Navarra aprueba la ley de víctimas del terrorismo con el apoyo de los socios de Gobierno

Archivo - Pleno del Parlamento de Navarra, a 18 de enero de 2024, en Pamplona, Navarra, (España). - EUROPA PRESS / Eduardo Sanz - Archivo

PAMPLONA 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Parlamento de Navarra ha aprobado este jueves la ley foral de reconocimiento y reparación de las víctimas del terrorismo, que sustituye la norma de 2012 y que incrementa las indemnizaciones.

El proyecto ha recabado únicamente el apoyo de los socios del Gobierno de Navarra (PSN, Geroa Bai y Contigo-Zurekin), mientras que UPN, EH Bildu y PPN se han abstenido, y Vox ha votado en contra.

La nueva regulación, que tendrá efectos retroactivos desde el 1 de enero de 1960 (excluidos los daños materiales), abre un plazo de cuatro años para reclamar las ayudas complementarias pendientes por fallecimiento o lesiones e incorpora un complemento del 30% sobre las indemnizaciones estatales por responsabilidad civil.

La ley, impulsada por el Gobierno, tiene por objeto actualizar la regulación, mejorar la seguridad jurídica y facilitar la aplicación de los derechos y ayudas reconocidos a las víctimas y sus familias.

El ámbito territorial de aplicación comprende tanto los atentados cometidos en Navarra como los ocurridos en el resto de España o en el extranjero, siempre que las víctimas tengan la condición política navarra en el momento de los hechos o hayan nacido en Navarra.

El nuevo texto regula un sistema de indemnizaciones complementarias a las estatales por fallecimiento, secuestro y daños físicos o psíquicos, con un incremento del 30% sobre las cuantías concedidas por la Administración General del Estado. A su vez, incorpora compensaciones por situaciones de dependencia.

En el transcurso del debate en pleno, se ha aprobado una enmienda in voce, suscrita por PSN, EH Bildu, Geroa Bai y Contigo-Zurekin, que incorpora la indemnización extraordinaria en concepto de responsabilidad civil a todas las víctimas, exista o no sentencia judicial previa que la reconozca y cuantifique.

El texto establece el 11 de marzo, Día Europeo de las Víctimas del Terrorismo, como jornada anual de recuerdo y reconocimiento, y crea el Consejo Navarro de Participación de las Víctimas del Terrorismo.

En la defensa de la ley, la vicepresidenta segunda del Gobierno y consejera de Memoria y Convivencia, Acción Exterior y Euskera, Ana Ollo, ha defendido que la norma "amplía los derechos y beneficios a más víctimas, mira al pasado pero también al futuro, busca la prevención y no repetición de cualquier forma de terrorismo, principalmente el de ETA, pero también cualquiera otra expresión y las que puedan venir en un mundo donde la violencia y las guerras frecuentemente sustituyen al diálogo y la diplomacia".

Ollo ha destacado que esta ley responde a "un compromiso ético con toda la sociedad y especialmente con las víctimas para mejorar y garantizar su atención y también seguir avanzando en una sociedad en paz y en convivencia desde la deslegitimación de toda violencia, en este caso la violencia terrorista y especialmente la que causó ETA".

La parlamentaria de UPN Isabel Olave ha señalado que ETA "ha sido terrorismo puesto al servicio de un fin ideológico y su violencia criminal ha producido un efecto que no podremos medir nunca", pero "tampoco debemos olvidar nunca, porque las víctimas no podrán olvidarlo nunca". "Para reconocer esto disponemos de la posibilidad de sacar adelante las normas que protejan, honren y reparen a las víctimas, pero también que impidan la convalidación ética y política de quienes no condenen todo lo cometido, que impidan recuperar para la política y convertir en referentes, colocándolos en las listas electorales de Bildu, a quienes cometieron las atrocidades que con esta ley queremos reparar", ha indicado.

Olave ha lamentado que esta ley no exige la condena del terrorismo a EH Bildu, "porque al Partido Socialista eso le puede costar uno o dos gobiernos". Tras ello, ha considerado que es "una buena ley" por lo que contiene por ejemplo en materia de indemnizaciones para las víctimas, pero es "una ley injusta y mediocre por lo que no contiene".

Por su parte, el parlamentario del PSN Javier Lecumberri ha afirmado que "esta es una buena ley, una ley que sirve para reparar el dolor que han sufrido las víctimas, pero que además mira hacia el futuro, hacia el futuro de una sociedad con más respeto y con mayores grados de convivencia".

Además, ha considerado que "este es un buen momento para que aquellos que ejercieron la violencia o que de alguna manera le dieron cobertura social o política se unan a esa inmensa mayoría de la sociedad que grita que toda violencia terrorista es injusta e ilegítima, como dice la propia ley, toda violencia terrorista pero especialmente la ejercida por ETA durante muchas décadas, que destruyó la vida y la libertad de miles de ciudadanos y ciudadanas en España y en Navarra".

Desde EH Bildu, Irati Jiménez ha compartido "los derechos que se reconocen a las víctimas" en la ley, pero no "el escenario que se va a crear tras la aprobación" de la norma, "un escenario asimétrico, derivado de la jerarquización, que va a suponer reconocer derechos en base al victimario". "Se reconocen unos derechos a unas víctimas y a otras no. La verdadera convivencia requiere mirar de frente a todos los sufrimientos y no solo a una parte de ellos", ha indicado.

En esa línea, ha afirmado que "si esta ley es aprobada pero no se modifican la ley de víctimas del franquismo y la ley de víctimas de motivación política, esas víctimas no tendrán los mismos derechos".

Por parte de Geroa Bai, Mikel Asiain ha trasladado su "respeto, reconocimiento y solidaridad a todas las víctimas del terrorismo, a sus familiares, a aquellas personas que durante tantos años tuvieron que convivir con el miedo, las amenazas, la extorsión, el señalamiento y la persecución por defender sus ideas y su libertad". "A todas ellas les debemos mucho. El terrorismo no fue un conflicto político, fue una vulneración intolerable de los derechos humanos. Durante décadas, ETA asesinó, secuestró, extorsionó, amenazó y destruyó vidas", ha indicado, para valorar que la ley convierte los principios de "memoria, dignidad, verdad y justicia" en "derechos, medidas concretas y obligaciones para las instituciones".

El portavoz del PPN, Javier García, ha explicado que su grupo "quería una buena ley de reconocimiento y reparación de las víctimas del terrorismo, una ley ambiciosa, una ley útil, una ley que reconociera derechos, una ley que protegiera la dignidad de las víctimas, pero llegamos al fin de esta tramitación con una profunda decepción". "Esta ley incorpora avances, pero no estamos debatiendo solamente una ley de prestaciones, estamos debatiendo una ley de memoria, una ley de dignidad, de verdad, pero sobre todo de justicia, y es ahí donde consideramos que esta ley se queda claramente corta", ha señalado.

El portavoz de Contigo-Zurekin, Carlos Guzmán, ha afirmado que la sociedad navarra y la española "deben construir la convivencia fraterna actual sobre un suelo ético común edificado sobre la memoria de las víctimas del terrorismo". "Para quienes creemos en el valor universal de los derechos humanos no existe motivación honorable alguna que justifique acabar con la vida de otra persona", ha subrayado, y ha valorado que "la nueva ley es más integral y supera con creces la profundidad y la dimensión de la ley del año 2010".

El portavoz de Vox, Emilio Jiménez, ha indicado que su grupo "presentó más de 160 enmiendas a la ley y ni tan siquiera se dignaron a debatirlas". "Pedíamos más protección, más reparación, más garantía y, sobre todo, más claridad a la hora de señalar las responsabilidades de ETA y de quienes justificaron, ampararon o dieron cobertura política y social a los crímenes. ¿Cuál ha sido la respuesta de este Gobierno? Rechazarlas todas, porque prefieren una ley que habla mucho de memoria, de convivencia y de derechos humanos, pero evita profundizar en las responsabilidades políticas y morales de quienes hicieron posible que ETA, organización criminal, sembrara el terror", ha señalado.