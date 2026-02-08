Previsión meteorológica de Navarra para este domingo, 8 de febrero de 2026

PAMPLONA 8 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para este domingo en Navarra cielo nuboso o cubierto. Posibles brumas o nieblas dispersas en zonas montañosas. Lluvias débiles y ocasionalmente moderadas en el transcurso de la jornada, menos probables en la Ribera. Cota de nieve bajando de 1.400-1.500 metros a aproximadamente 1.200.

Temperaturas mínimas con pocos cambios y máximas sin variaciones significativas en la Ribera y en ligero o moderado descenso en el resto. Heladas débiles en el Pirineo, pudiendo llegar a ser moderadas en cotas altas. Viento flojo de componente noroeste, más intenso en la Ribera por la tarde, girando a sur al final.