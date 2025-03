Primavera en Navarra en 2025: temperaturas y precipitaciones

PAMPLONA, 14 Mar. (EUROPA PRESS) -

La delegada territorial de la Agencia Estatal de Meteorología en Navarra, Paloma Castro, ha señalado que se prevé una primavera cálida y sin anomalías en lo referente a las precipitaciones, aunque "eso no significa que podamos seguir con frío y con lluvias a lo largo de lo que nos queda del mes de marzo" porque "siguen entrando muchas borrascas atlánticas", aunque "no tan fuertes".

En una rueda de prensa con motivo del cambio de estación de invierno a primavera, Castro ha remarcado que la previsión es una "tendencia" y que no "hay que tomárselo a pies juntillas, porque ahora empezamos una época de vientos del norte que será fría".

Castro, que ha remarcado que la primavera comenzará el 20 de marzo y finalizará el 21 de junio con el comienzo del verano, también ha realizado un balance de las características que han registrado los meses de invierno.

Según ha señalado, el invierno en Navarra ha sido "muy cálido y normal, no llega a entrar en la anomalía húmeda, como fue el año pasado, sino que se queda en la normalidad". "Ha sido un invierno para Navarra con menor anomalía térmica que el año pasado y con menor humedad", ha indicado, tras añadir que, en concreto, la anomalía térmica ha sido de 1,3 grados, superando la medida nacional. "No ha hecho frío, la temperatura media se ha quedado en 6,7 grados", ha apuntado.

También ha destacado que "no podemos apreciar ni una ola de frío". "Hemos tenido algunos momentos de anomalías frías, pero son episodios fríos muy cortos que no dan lugar a olas de frío, mientras que los episodios largos sí que han sido continuos y no han llegado a ser tampoco olas de calor, pero han dado un carácter muy cálido", ha explicado.

Por otro lado, ha afirmado que la precipitación "ha sido normal" y "solamente hay puntos críticos", como Monteagudo, "donde la precipitación se ha quedado al 50%, y otros como Olite, donde ha llegado al 160%". "A los 260 litros por metro cuadrado hemos llegado en el conjunto de Navarra. Esto ha superado el valor medio del periodo de referencia", ha dicho, tras indicar que "se ha quedado en ese 96% de precipitaciones que le confiere un carácter normal".

Del mes de diciembre ha destacado el día 8, cuando cayeron 56 litros por metro cuadrado, un valor que "constituye el más alto de su serie desde el año 1975". Del mes de febrero, que ha sido "cálido y seco", ha considerado que ha sido "llamativo" debido a una "anomalía cálida llega a 2,1 grados". "Se sitúa en el décimo lugar del mes de febrero más cálido desde 1961", ha dicho, tras añadir que ha habido "muchos episodios cálidos en este mes de febrero tan extraño que hemos tenido en Pamplona".

También en referencia a la capital navarra ha señalado que "todas las semanas han estado húmedas". "Si lo normal es que caiga unos 196 litros por metro cuadrado, hemos superado ese valor en este invierno hasta los 213 litros por metro cuadrado. Así que con esa diferencia de unos 17 litros por metro cuadrado, tenemos un invierno en Pamplona húmedo con un porcentaje del 109%", ha dicho.

En cuanto a marzo, ha subrayado que "ha venido un tren de borrascas, una detrás de otra" y que en las dos primeras semanas de marzo "ya hemos superado la media de la precipitación acumulada en el periodo de referencia".

Según Castro, "estamos al 88% de agua embalsada en Navarra, con unos 193 hectómetros cúbicos, lo que supone 7 hectómetros cúbicos más respecto a la semana pasada, y todavía no alcanzamos esos 93 que tuvimos en la misma semana del 2024". "Estamos relativamente bien, aunque quizá el año pasado todavía estábamos mejor", ha indicado, tras añadir que "tampoco tenemos el problema de preocuparnos por que haya que desembalsar".

En cuanto a la nieve, ha apuntado que el invierno ha sido "un poquito seco y con pocos días de nieve, y al final en marzo es donde nos hemos repuesto un poco", ya que para estos días se prevén cotas de nieve en torno a los 900-1.000 metros y a los 600-800 metros.

"Con estas nevadillas finales podrán abrirse las pistas de esquí un poquito más. Pero no es que haya unas grandes reservas de nieve. Cuando se funda la nieve sí que habrá una contribución a llenar los embalses, pero quizá no tanto como otros años. Con lo cual, si ahora llegamos a los 88, cuando haya ese desembalse de las aguas de nieve, igual nos ponemos en la primavera al final en un 95%-98% de agua embalsada. Pero yo creo que el año pasado sí llegamos al 99% antes. Y esta vez, si llegamos, será al final de la primavera", ha comentado.

En cuanto al año agrícola en Navarra, según ha dicho, "ha tenido un carácter húmedo, con un 110% de la precipitación respecto a lo normal, que supone una abundancia de 50 litros por metro cuadrado. Aunque esto "no se ha cumplido en todas partes" porque ha habido zonas con más precipitaciones que otras, ha considerado que "este año agrícola es bueno, no cabe duda".