En el primer trimestre de 2026 se confirmaron 78 casos de salmonelosis en Navarra, más del doble de lo habitual

Archivo - La salmonela es la bacteria más frecuentemente asociada a las infecciones alimentarias por consumo de huevos - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

PAMPLONA 20 May. (EUROPA PRESS) -

En el primer trimestre de 2026 se confirmaron en Navarra 78 casos de salmonelosis, "más del doble de lo que era habitual en el mismo periodo de años anteriores". Algunos casos formaban parte de brotes que habían afectado también a otras personas sin confirmación microbiológica, según informa el Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra en su informe epidemiológico correspondiente a la semana del 11 al 17 de mayo.

Salmonella enteritidis es una bacteria que causa infección intestinal que cursa con diarrea intensa, vómitos, dolor abdominal, dolor de cabeza y fiebre. Es la bacteria más frecuentemente asociada a las infecciones alimentarias por consumo de huevos. Puede encontrarse en la cáscara (por contacto con heces) o en el interior del huevo si la gallina estaba infectada.

La bacteria se destruye cocinando los huevos por completo, hasta que la clara y la yema estén firmes, alcanzando una temperatura superior a 65ºC. Si la Salmonella enteritidis no ha sido eliminada en el cocinado y el alimento se mantiene a temperatura ambiente antes de su consumo, la Salmonella enteritidis puede multiplicarse con rapidez y alcanzar niveles suficientes para causar enfermedad en humanos, advierten desde Salud Pública

Como recomendaciones, desde la entidad aconsejan comprar huevos con la cáscara intacta y limpia, de granjas autorizadas; guardar los huevos en el frigorífico y no lavarlos antes; pueden lavarse justo antes de usarlos. Por otro lado, llamar a evitar que el contenido del huevo se contamine por contacto con la parte exterior de la cáscara, cuajar bien las tortillas, no dejar alimentos preparados con huevo a temperatura ambiente, y evitar que el alimento listo para comer contacte con partes crudas o poco cocinadas o con utensilios (cubiertos, platos, fuentes, etc.) que hayan contactado con ellas, ya que pueden contaminarlo.

INFECCIONES RESPIRATORIAS

La incidencia semanal de infecciones respiratorias agudas vistas en atención primaria se situó en 422 casos por 100.000 habitantes y la de síndromes gripales en 4 casos por 100.000.

Esta semana se han confirmado 4 casos de covid que no ingresaron. Se ha confirmado un caso de gripe y otro de VRS que requirieron ingreso hospitalario.

Por otro lado, en la semana del 4 al 10 de mayo se registraron 106 defunciones (última semana con datos completos). La tasa de mortalidad se sitúa en valores habituales para esta época del año.