Archivo - Detalle de una administración de loterías. - EUROPA PRESS - Archivo

PAMPLONA 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

El sorteo de La Primitiva, celebrado este sábado, 21 de noviembre, ha repartido un total de 41.461,90 euros entre dos acertantes en las localidades navarras de Sarriguren y Peralta.

Se trata de dos boletos acertantes de Segunda Categoría (5 aciertos + complementario), dotados cada uno con 20.730,95 euros. En el caso de Peralta se ha vendido en el establecimiento ubicado en Bajada escuelas, 5; mientras que el boleto ganador en Sarriguren se ha vendido en el despacho receptor ubicado en Avda. Reino de Navarra, 26, según detallan desde Loterías y Apuestas del Estado.

La combinación ganadora en el sorteo de este lunes ha correspondido a los números 7, 12, 29, 22, 39 y 13. Complementario el 15. Reintegro el 2 y Joker: 0031430.

No existen boletos acertantes de Categoría Especial (6 aciertos + Reintegro), por lo que, con el bote generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo un único acertante de Primera Categoría con Categoría Especial podría ganar 3.000.000 de euros.

De Primera Categoría (6 aciertos) existe un boleto acertante, que ha sido validado en el Despacho Receptor nº 53.620 de Águilas (Murcia), situado en Paseo Isaac Peral, 11.