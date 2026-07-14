Prisión para el detenido por la presunta violación a una mujer semiinconsciente la madrugada del día 10 en Pamplona

Archivo - Fachada del Palacio de Justicia - EDUARDO SANZ - EUROPA PRESS - Archivo

PAMPLONA 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

El titular de la plaza nº 2 de la Sección de Violencia sobre la Mujer de Pamplona ha decretado este miércoles el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza de un detenido por la presunta agresión sexual a una mujer en estado de semiinconsciencia la madrugada del pasado día 10 en un portal de la calle Estafeta de la capital navarra.

En la resolución judicial, que puede ser recurrida ante la Audiencia Provincial, el magistrado considera que existe riesgo de fuga por la pena contemplada en el Código Penal para este delito, entre 6 y 12 años de prisión.

Según han informado desde el Tribunal Superior de Justicia de Navarra, la denunciante ha descrito cómo esa madrugada, junto con un primo suyo y otro varón que solo conocía de vista, estuvieron consumiendo alcohol, así como "una sustancia estupefaciente -tres rayas- que estos le ofrecieron".

Según ha relatado, además de "múltiples cervezas", consumieron una botella de Licor 43 a lo largo de su desplazamiento por el Casco Viejo de Pamplona. Una vez en las inmediaciones de un bar situado al final de la calle Estafeta, la mujer ha manifestado no recordar "absolutamente nada".

Fue encontrada en estado de semiinconsciencia sobre las 4.30 horas, postrada en las escaleras de acceso a la primera planta del portal nº 81 de la citada calle. Según el examen forense citado en el auto, la víctima arrojó a las 8.10 horas una tasa de alcoholemia de 2,21 g/l, "con evidencia asimismo de restos de cocaína en orina".

La facultativa interviniente, según indica la resolución judicial, apreció "malestar psicofísico en la víctima, esto es, una circunstancia de características reactivas y congruentes con la situación relatada".

Por su parte, el investigado ha declarado que, una vez en el interior del portal, fue la mujer quien le propuso mantener las relaciones. "Le pregunté si íbamos a hacerlo allí, le dije que tenía novia, pero me dijo que lo hiciéramos allí", ha manifestado ante el magistrado.

El imputado, según reza la resolución judicial, "ha mantenido en todo momento que las relaciones sexuales subsiguientes fueron completas y consentidas por ambos, así como que la [mujer] estuvo en todo momento consciente, conocedora y consentidora de las relaciones".

Sin embargo, el juez sostiene que "estas manifestaciones del investigado, quien abandonó el lugar mientras se hallaba semidesnuda la víctima, no resultan consistentes con el acreditado estado que esta presentaba, habiendo manifestado la [denunciante] no recordar momento alguno de la secuencia de los hechos investigados, lo cual ciertamente aparece corroborado por el examen médico practicado a la víctima unas horas después".

Tras la declaración del investigado, el magistrado ha emplazado a las partes a una comparecencia para la adopción de medidas cautelares.

Así, la fiscalía y la acusación particular han solicitado el ingreso en prisión sin fianza, mientras que la defensa ha interesado la libertad provisional, con la adopción de medidas cautelares alternativas y menos gravosas.

Al respecto, el juez subraya que la gravedad de los hechos investigados, presuntamente constitutivos de una agresión sexual con penetración, castigada con arreglo a los artículos 178 y 179 del Código Penal con penas de 6 a 12 años de prisión, determinan "la pertinencia de la excepcional medida" solicitada por las acusaciones, "al objeto de conjurar el riesgo de fuga ante el horizonte penológico descrito, así como de reportar tranquilidad y seguridad a la víctima".