La producción industrial de Navarra aumenta un 0,7% en enero respecto al mismo mes del año anterior

PAMPLONA 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Índice General de Producción Industrial de Navarra (IPIN) asciende en enero un 0,7% en términos interanuales y el Índice General sin tener en cuenta la rama Energía crece un 0,9%.

La tasa corregida de efectos estacionales y de calendario crece un 4%, según han informado desde el Instituto de Estadística de Navarra (Nastat).

En términos intermensuales, la actividad industrial experimenta un avance del 31,1%, según los datos elaborados por Nastat basados en la información proporcionada por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Por su parte, el Índice General de Producción Industrial de España registra un descenso del 2,7% en enero respecto al mismo mes de 2025 y crece un 0,3% en la serie corregida de efectos estacionales y calendario.

Por ramas industriales, el ascenso interanual de la producción industrial proviene fundamentalmente de la subida observada en la rama Material de transporte (29,2%) debido a la mayor producción de turismos (pasa de 9.317 en enero de 2025 a 23.219) y, en menor medida, la de la Industria agroalimentaria (4,7%).

Esta evolución contrasta con el descenso reflejado en las ramas Industrias metálicas (-11,5%), Papel, madera y muebles (-7,7%), Otras industrias manufactureras (-4,5%) y Energía (-0,7%).

Respecto al destino económico de los bienes producidos y, en relación al mismo mes de 2025, se observa un aumento en los Bienes de inversión (13,1%) y un descenso en Bienes de consumo (-4,2%) y Bienes intermedios (-5%).