Profesionales advierten del "vacío" de Navarra en formación superior en artes escénicas y piden "respaldo institucional"

PAMPLONA 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

Una representación de la Escuela Navarra de Artes Escénicas ha reclamado "respaldo institucional estable" frente al "vacío" de la Comunidad foral en formación superior en arte dramático.

Así lo ha puesto de manifiesto la jefa de estudios y profesora del centro, Rakel Cuartero, que ha comparecido, junto al director y profesor de la escuela, Javier Álvaro Pastor, la representante del Clúster Audiovisual de Navarra Itziar Lacunza del Brío y los estudiantes Mikel Tellechea y Nuria Fernández, en una sesión de trabajo de la Comisión de Educación del Parlamento de Navarra, a petición de EH Bildu, Geroa Bai y Contigo-Zurekin.

Según Cuartero, "Navarra es una comunidad que históricamente ha apostado por la cultura", si bien "cuando una persona se plantea profesionalizarse" en esta materia, no existe "una continuidad formativa". "Actualmente no existe un centro superior con el suficiente apoyo institucional, ni público ni privado, lo que genera un vacío territorial y formativo en nuestra comunidad", ha indicado.

Ante esta situación, y "ante la ausencia de un marco legal", las escuelas privadas no oficiales "hemos asumido con mucha responsabilidad y compromiso parte de esta tarea, pero hacerlo sin un respaldo institucional estable es complejo". "Y aún así, en los últimos años hemos visto cómo el número de escuelas ha crecido, precisamente porque existe interés, vocación y demanda real. La oferta se ha duplicado porque la demanda existe y eso es una gran oportunidad para Navarra", ha manifestado.

Por ello, ha considerado que "es importante acompañar ese crecimiento con una estructura formativa adecuada, porque actualmente la consecuencia directa de este vacío es clara: quien quiere formarse de manera arreglada tiene que marcharse fuera de Navarra".

En cuanto a las ayudas existentes, "sólo hay tres becas específicas para artes escénicas" y "además están limitadas por edad y por requisitos de proyecto". "Esto hace que una parte importante del alumnado quede fuera y que en la práctica el acceso siga siendo difícil para muchas personas", ha subrayado.

Ha añadido Cuartero que de las 17 comunidades autónomas, "13 ya cuentan con apoyo institucional, solo cuatro no la tienen: Aragón, La Rioja, Cantabria y Navarra". En las comunidades donde sí existen estos centros, ha dicho, "las plazas se cubren rápidamente" e incluso muchos estudiantes quedan fuera.

"Esto nos muestra que hay un interés enorme por este tipo de formación y que la demanda es muy alta", ha subrayado, tras añadir que si en Navarra "contáramos con un mayor apoyo, no solo podríamos retener el talento, sino también atraer alumnado de comunidades limítrofes". "De hecho, actualmente cerca del 50% del alumnado de la formación privada profesional en Navarra procede de fuera", ha apuntado, tras añadir que "además, recibimos muchas solicitudes internacionales que no podemos atender porque actualmente no existe una normativa que facilite que el alumnado extranjero pueda venir a formarse a nuestra comunidad". "Con un marco más claro en este ámbito, Navarra podría aprovechar aún mejor este potencial", ha subrayado.

PETICIONES DEL SECTOR

Por su parte, el director del centro, Javier Álvaro Pastor, ha formulado ante los parlamentarios varias "propuestas claras con las que creemos que podemos trabajar". Por ejemplo, la creación de una mesa de diálogo entre instituciones y profesionales "para analizar y aportar soluciones a corto, medio y largo plazo". También ha reclamado "crear fórmulas para retener el talento, con apoyo económico para favorecer igualdad de acceso a estas formaciones: becas".

"El tercer punto es preguntarnos si Navarra ya tiene las infraestructuras necesarias para cumplir la ley de enseñanzas artísticas y si puede crear un convenio de licitación o un convenio de cualquier tipo, de forma que en el futuro se tenga una titulación", ha apuntado. Por último, ha considerado "necesario" revisar las ayudas a la formación, "realizando una nueva visión con todos los actores que estamos ahora mismo empujando en Navarra".

Por parte de EH Bildu, Eneka Maiz ha destacado que "hay un marco normativo formal" que "da apoyo" a sus reivindicaciones, como la ley de educación, que "dice que hay que reglar las enseñanzas hasta el grado universitario", o la ley 1/2024, que regula las enseñanzas artísticas superiores y que "ha traído un cambio de paradigma en las artes escénicas". "En Navarra todavía no se ha desarrollado, estamos pendientes de realizar ese camino, estamos en ello", ha dicho.

Itxaso Soto, de Geroa Bai, ha señalado que asume el "compromiso" de realizar un "seguimiento" al departamento de Educación del Gobierno de Navarra "para ir viendo si se van dando los pasos" necesarios, ya que la ordenación de las enseñanzas de grado de Navarra según le trasladó el departamento, se realizará "a partir de la entrada en vigor de la normativa básica estatal". En este sentido, ha apostado por "hacer presión, que se vayan dando los plazos y que se vayan cumpliendo".

Desde Contigo-Zurekin, Carlos Guzmán ha considerado que desde Educación, "y quizás en colaboración con otros departamentos, como el de Cultura, se debe hacer una reflexión sobre cómo se quieren orientar" de manera "estratégica" esos itinerarios formativos que "permitan una continuidad" a los centros en los que se imparte ese Bachillerato artístico, para garantizar" que todos los alumnos de Navarra, junto con "otros que vienen de fuera, puedan encontrar aquí un itinerario en el ámbito de lo público".

Por parte de UPN, Pedro González ha indicado que en España se ha optado por un modelo en el que "prácticamente todas las autonomías puedan tener escuelas superiores en el ámbito artístico". "Otra cuestión es que se pueda y se deba desarrollar la ley 1/2024 y se establezca el currículo y el planteamiento global para que una escuela privada o la propia administración pública, si se cumplen los requisitos de ese desarrollo normativo, pueda implantar los estudios de arte dramático, igual que se hizo, por ejemplo, con los estudios superiores de diseño", ha apuntado.

Kevin Lucero, del PSN, ha apuntado que "nuestra responsabilidad como instituciones públicas es la de garantizar que cualquier avance en esta materia, y en cualquier otra, se haga desde el interés general, desde la igualdad de oportunidades y de la coherencia con el sistema educativo y cultural". "Y para ello el diálogo con el sector, con ustedes, y el conocimiento detallado de la realidad son elementos fundamentales", ha dicho, tras remarcar que "el valor de esta sesión de trabajo no está en adoptar ciertos compromisos concretos hoy, sino en escuchar con atención" y "recoger" la información expuesta.

En nombre del PPN, Maribel García Malo ha afirmado que "hay una realidad que tenemos que atender las instituciones, y es que los navarros y las navarras cada día más quieren formación en arte dramático". "Es necesario avanzar en todo lo que tiene que ver en este sector y, por supuesto, en una formación adecuada para ello. Trece de las 17 comunidades autónomas ya tienen esa formación superior. Yo creo que ahí tenemos un debe, en Navarra, tenemos que trabajar seriamente en ello", ha manifestado.