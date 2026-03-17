Profesionales del SNS promueven una iniciativa para "humanizar el proceso del duelo por pérdida perinatal" - GOBIERNO DE NAVARRA - ELISA RETA/NAVARRABIOMED/FMS

PAMPLONA 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un equipo multidisciplinar del Servicio Navarro de Salud - Osasunbidea ha diseñado la denominada caja de recuerdos 'Siempre en nuestros corazones' para "humanizar el proceso del duelo por pérdida perinatal", con la que esperan "contribuir a facilitar un duelo normal".

Además, han editado una guía sobre el manejo del duelo perinatal para los profesionales del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea que mantienen contacto con las familias afectadas.

La caja de recuerdos 'Siempre en nuestros corazones' está dirigida a los progenitores que han sufrido la muerte de su bebé hasta los 28 días después del nacimiento. En ella pueden guardar recuerdos como el certificado de nacimiento, la pinza umbilical, huellas dactilares, ropa y todo aquello que deseen conservar.

Las cajas están disponibles en los hospitales y Centros de Atención a la Salud Sexual y Reproductiva (CASSYR) de las tres áreas de salud de Navarra (Pamplona / Iruña, Estella-Lizarra y Tudela) y forman parte de las iniciativas pensadas para "aliviar el sufrimiento y acompañar a los familiares".

Las muertes gestacionales y neonatales "conllevan un dolor difícilmente explicable y requieren sensibilidad y acompañamiento de diferentes expertos, comenzando en el entorno sanitario, que es donde habitualmente se producen".

Según los profesionales del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, la evidencia y los estudios realizados en las últimas décadas "ponen de manifiesto la necesidad de poder hablar y visibilizar la pérdida gestacional".

"El contexto cultural en el que vivimos tiende a invisibilizar la muerte y en el caso de las muertes gestacionales y neonatales esto ocurre especialmente. Además hemos comprobado que unos cuidados adecuados desde el momento en el que se produce el diagnóstico de la muerte favorecen la respuesta adaptativa de los progenitores y ayuda a la elaboración de un duelo sin complicaciones, porque la esencia en un duelo no patológico son los recuerdos que se tienen del ser querido", han indicado.

UNA GUÍA DE DUELO PERINATAL PARA PROFESIONALES DE SALUD

Ante la muerte de un hijo, las actuaciones de los profesionales "tienen un gran impacto en los progenitores y su entorno, algo que representa un reto para el sistema". Por ello, el Departamento de Salud ha elaborado la guía de duelo perinatal que incorpora herramientas para una atención "apropiada y homogénea" a las familias afectadas.

Es "fundamental" la adquisición de habilidades por parte de los profesionales que trabajan en los puntos de atención, como son las unidades de hospitalización de las áreas maternales y pediátricas de los hospitales públicos navarros, unidades de partos y CASSYR de las tres áreas de salud.

La guía ha sido realizada por un grupo multidisciplinar formado por 22 profesionales de las tres áreas de salud de Navarra y ha sido coordinada por el Servicio de Efectividad y Seguridad Asistencial.

Contiene información sobre la pérdida gestacional, perinatal y neonatal, el proceso del duelo, los tipos de duelo, la importancia de la comunicación y el acompañamiento, la atención clínica, así como recomendaciones para la ayuda en el manejo del dolor y del duelo.

Se trata de un instrumento que ofrece recursos y conocimientos, "lo que redunda en una asistencia integral, humanizada y de calidad a las gestantes y sus familias que viven una situación de duelo perinatal".

En este sentido, "una buena coordinación entre la atención prestada y la información transmitida a los padres van a ser aspectos decisivos en los cuidados tras una muerte gestacional y neonatal", según han destacado.

Según datos del Instituto Nacional Estadística (INE) del 2024, en Navarra, la tasa de mortalidad perinatal fue de 4,38 por mil nacidos, la mortalidad neonatal fue de 1,51 por mil nacidos y la mortalidad fetal tardía (fallecimiento que se presente a partir de la semana 23 de gestación) se situó en 2,87 por mil nacidos.

Estas iniciativas se enmarcan dentro de la Estrategia de Humanización del Sistema Sanitario Público de Navarra 2024-2028 en su línea de actuación 'Calidez en el trato y autonomía de pacientes', que "manifiesta el compromiso con el fomento de la calidez en el trato, en armonía con una atención basada en el respeto de los derechos fundamentales de los y las pacientes y familiares".